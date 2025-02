De politie kreeg donderdagavond rond 19.00 uur een melding dat een grijze Volkswagenbus meerdere keren de vangrail op de N206 van Leiden naar Katwijk had geraakt. De bus had daarbij een spiegel verloren. Ongeveer tien minuten later reed de bestuurder een fietser aan toen hij met zijn bus bij de afslag Katwijk het rode verkeerslicht negeerde, de kruising overstak en het fietspad opreed. De fietser liet hij zwaargewond achter.

Vervolgens reed de bestuurder op de N206 een auto van achteren aan, en reed door. Het busje werd even later teruggevonden, de bestuurder bleek spoorloos. Een politiewoordvoerder kon vrijdagavond niet meer informatie geven over de opgepakte verdachte of over de aanhouding.