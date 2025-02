De Amerikaanse president Donald Trump tekende vorige week een veiligheidsdecreet dat Teheran „opnieuw onder maximale druk zet, waarbij elke weg naar een nucleair wapen voor Iran wordt afgesneden en Irans kwaadaardige invloed in het buitenland wordt tegengegaan”.

Trump herhaalde afgelopen dinsdag tijdens het bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan Washington ook nog eens dat de VS niet zullen toestaan dat Iran een kernwapen verwerft. Dat klonk Netanyahu als muziek in de oren. De minister-president waarschuwt al zijn hele politieke carrière voor het enorme gevaar van een nucleair Iran. Niet alleen voor de Joodse staat, maar voor de hele wereld.

Afgelopen zaterdag verklaarde Trump in een interview met The New York Post echter dat hij liever met Iran onderhandelt en een deal sluit dan dat hij de Islamitische Republiek aanvalt. „Zij willen niet sterven; niemand wil sterven”, aldus de president.

Iran wist klaarblijkelijk ook niet zo goed wat het met de uitspraken van Trump aan moest

In Israël breken politici en analisten zich het hoofd over de vraag welke weg Trump nu precies wil inslaan. Na alle Amerikaanse presidentiële steunbetuigingen van vorige week had Netanyahu wellicht gehoopt dat Trump zelfs in zou zijn voor krachtig militair optreden tegen Teheran. Want hoewel de Israëlische premier heel graag wil dat met de Iraanse nucleaire dreiging wordt afgerekend, ziet hij nog altijd veel liever dat de Amerikanen het voortouw bij een eventuele aanval nemen.

Overigens waarschuwde een Amerikaanse inlichtingendienst deze week dat Israël mogelijk in de komende maanden zelf zal proberen atoominstallaties van Iran met een preventieve aanval uit te schakelen.

Iran wist klaarblijkelijk ook niet zo goed wat het met de uitspraken van de nieuwe bewoner van het Witte Huis aan moest. Enerzijds reageerde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi geprikkeld op het aanscherpen van de Amerikaanse sancties. „Maximale druk zal met maximaal verzet worden beantwoord”, aldus de bewindsman op X. Anderzijds verklaarde hij in een kennelijke vlaag van grootmoedigheid dat Teheran Washington een kans wil geven om meningsverschillen op te lossen.

Straatbeeld in Teheran. beeld EPA, Abedin Taherkenareh

Dit weekeinde verhardde de toon vanuit Teheran zich echter weer. „Iran zal zich niet aan onderhandelingen onderwerpen die vernederend voor ons land zijn”, aldus regeringswoordvoerder Fatemeh Mohajerani tegen het Iraanse staatspersbureau IRNA.

De Iraanse Opperste Leider, ayatollah Ali Khamenei, benadrukte bovendien dat Teheran zijn raketprogramma en defensieve capaciteiten moet uitbreiden en versterken om alle nieuwe dreigingen het hoofd te bieden.

De Britse krant The Telegraph citeerde zaterdag een anonieme hoge functionaris van de Iraanse Revolutionaire Garde. Die zou er bij Khamenei op hebben aangedrongen om definitief groen licht te geven voor de productie van een kernwapen. „We zijn nog nooit zo kwetsbaar geweest. En dit is misschien onze laatste kans om er een in bezit te krijgen.”

