Iraanse minister niet onder indruk van Amerikaans beleid

De Amerikaanse president ondertekende dinsdag een memorandum voor „maximale druk” op Iran. Daarmee moet onder meer worden voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Volgens Trump zit dat land „te dicht” bij een kernwapen. Trump verklaarde ook bereid te zijn tot gesprekken met zijn Iraanse ambtgenoot.

Iran ontkent al jaren dat het werkt aan dergelijke wapens en zegt dat zijn nucleaire programma alleen voor vreedzame doeleinden is bedoeld. Araghchi benadrukt dat Iran geen kernwapens wil ontwikkelen en stelt dat dit niet moeilijk te bewijzen is. Hij verwijst naar een religieuze uitspraak van de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, die kernwapens verbiedt.

De Verenigde Staten trokken zich in 2021 onder Trump terug uit een nucleair akkoord met Iran en andere landen. Die deal beperkte het nucleaire programma van Iran in ruil voor de opheffing van sancties. Iran hield zich alleen in het eerste jaar nog aan de afspraken. Er zijn pogingen geweest om de deal uit 2015 nieuw leven in te blazen.