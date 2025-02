Op dinsdag 14 februari 2023 trouwden 293 paren, bijna drie keer zo veel als op een gemiddelde dinsdag in februari dat jaar. In 2022 trouwden 345 paren op Valentijnsdag. Die maand was in trek vanwege de mooie combinatie 2-22.

In 2025 kunnen op Valentijnsdag bijna 10.000 paren een huwelijksjubileum vieren. Bijna 300 stellen zijn dan 50 jaar getrouwd.

Juni is de populairste maand voor een bruiloft, gevolgd door september. Winterhuwelijken komen minder voor. In december werden de minste huwelijken gesloten (4 procent).

Vrijdag is de populairste dag voor huwelijken. Na vrijdag worden de maandag (18 procent) en de dinsdag (16 procent) het meest gekozen. Zaterdagen zijn vooral in de (na)zomer in trek.

In de afgelopen twintig jaar is het aantal huwelijkssluitingen gedaald en het aantal partnerschapsregistraties toegenomen. In 2024 trouwden 68.000 paren, blijkt uit voorlopige cijfers. Dat waren er ongeveer evenveel als in 2023. In 2020 en 2021, toen er door de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen op een trouwerij mocht komen, werden er minder huwelijken gesloten dan in de jaren ervoor. In 2022 lag het aantal huwelijkssluitingen wat hoger, waarschijnlijk vanwege uitgestelde bruiloften.

Bijna 25.000 paren sloten in 2024 een geregistreerd partnerschap. Dat waren er bijna 2000 meer dan in 2023. Tijdens de coronaperiode steeg het aantal gesloten partnerschappen wel door, mogelijk als alternatief voor het huwelijk.