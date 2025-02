Zelden heeft een levensverhaal mij zo diep geraakt als het verhaal van de kleine Miriam, die op 6-jarige leeftijd sterft in Albanië. De schrijfster, Gerdine Blom, is de moeder van Miriam en in haar boek ”Als de hemel openscheurt” vertelt ze op een kwetsbare, bewonderenswaardig eerlijke manier over de dagen voor en na het overlijden van haar dochtertje.

De familie Blom is uitgezonden voor de GZB naar Albanië als Miriam totaal onverwachts ziek wordt en sterft als gevolg van een bacterie. Groot zijn de ontreddering, het ongeloof, het schuldgevoel en de verbijstering. Wanneer er vervolgens ook twee broertjes van Miriam moeten worden opgenomen met dezelfde ziekteverschijnselen, leeft Gerdine tussen twee hartverscheurende werelden, die van de dood en die van het leven.

Groot is het verdriet om Miriam, maar groter is de trouw van God. Niet als goedkoop antwoord maar als diepdoorleefd wonder van genade. De veelheid aan gebeden, tekenen en de voelbare aanwezigheid van God hebben haar en het gezin door de moeilijke tijd heen geholpen.

Ontroerend zijn de foto’s in het boek, de filmpjes en de interviews op de website omhoogkijken.nl. Het is het grote verlangen van Gerdine Blom om anderen die rouwen te bemoedigen. Ze wisselt haar verhaal af met Bijbelse intermezzo’s die verwijzen naar de wijsheid en almacht van God. De gouden draad zijn woorden uit het overwinningslied Psalm 100: „Weet dat de Heere God is, Hij heeft ons gemaakt, wij zijn van Hem.”

Als de hemel openscheurt, Gerdine Blom-Bouwman; uitg. Gideon; 390 blz.; € 24,95