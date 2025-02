Faber moet bezuiniging VluchtelingenWerk voorlopig terugdraaien

De minister heeft de organisatie „geen redelijke termijn geboden om maatregelen te treffen om de subsidiewijziging op te vangen”. Bovendien voldoet het subsidiebesluit „niet aan de wettelijke vereisten”, zo oordeelt de rechter een dag nadat het kort geding had gediend in de rechtbank in Amsterdam. Daarom moet de minister VluchtelingenWerk tot eind april blijven subsidiëren zoals dat tot 2025 werd gedaan.