Premier Schoof en Faber (Asiel) niet eenduidig over uit te brengen advies Raad van State

Via RTL Nieuws lekte donderdagavond al uit dat de Raad van State de PVV-bewindspersoon maandag zal adviseren haar twee wetsvoorstellen aan te passen. Het gaat om de asielnoodmaatregelenwet en de wet tweestatussenselsel.

In die eerste wet regelt Faber onder meer dat de permanente verblijfsstatus wordt afgeschaft. Het tweede wetsvoorstel zorgt ervoor dat een asielzoeker die vlucht vanwege oorlog en geweld, een lagere beschermstatus krijgt dan iemand die aanklopt voor asiel omdat hij persoonlijk vervolging te duchten heeft.

C-dictum

Deze voorstellen zouden een zogeheten C-dictum krijgen, wat inhoudt dat de Raad kritisch is, maar daarbij nog wel gerichte verbeteradviezen geeft. In totaal zijn er vier dicta waarvan de D-status het meest negatief is. Bij zo’n dictum heeft de Raad dermate ernstige bezwaren dat zij de regering adviseert het wetsvoorstel niet naar de Kamer door te sturen.

Maar zo negatief is de Raad naar verwachting dus niet. Desondanks wil minister Faber geen aanpassingen meer maken. „Hooguit een punt of een komma” zei ze vrijdagmiddag voorafgaand aan de ministerraad. Daarmee schaart de bewindspersoon zich geheel achter haar partijleider Wilders, die onlangs op X liet weten geen enkele aanpassing te zien zitten. „Geen sprake van. De asielwetten moeten snel en ongewijzigd worden ingevoerd”, aldus de PVV-leider.

Schoof uitte zich vrijdag veel voorzichtiger. In zijn wekelijkse persconferentie gaf hij aan dat de in het hoofdlijnenakkoord beschreven uitgangspunten niet ter discussie zullen staan, maar dat het kabinet wel serieus naar de kritiek van de Raad van State zal kijken. „Kritiek neem je serieus, die ruimte moet een kabinet hebben”, aldus Schoof, die meermaals zei niet te willen vooruitlopen op het advies.

Gevoelig

De Raad van State heeft aangekondigd haar advies maandagochtend naar buiten te brengen. Grote vraag is of de adviseur naast de praktische bezwaren, die de afgelopen maanden al veelvuldig klonken, ook juridische bezwaren te berde zal brengen. Vooral die bezwaren liggen gevoelig in de coalitie, met name bij NSC. Eddy van Hijum, vicepremier namens NSC, wilde vrijdag ook nog niet op de zaken vooruitlopen. „Een wet aannemen is één ding, maar wetten moeten in de praktijk ook kunnen doen waarvoor ze zijn bedoeld”, aldus Van Hijum.