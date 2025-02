Schiphol: geluidshinder neemt af ondanks stijging aantal vluchten

De teruggelopen geluidshinder heeft onder meer te maken met de aanleg van de Polderbaan, waardoor er minder wordt gevlogen over dichtbevolkte gebieden, legt Carsouw uit. Maar ook het zogeheten preferent baangebruik speelt een rol. Dat betekent dat er op zo’n manier gebruik wordt gemaakt van start- en landingsbanen, dat zo weinig mogelijk mensen in de omgeving hinder ervaren van het geluid van vliegtuigen.

Opvallend is dat het aantal vluchten in de loop der jaren wel is gestegen. De reden dat het aantal ernstig gehinderden desondanks toch is afgenomen, heeft te maken met vlootvernieuwing. „Er wordt met nieuwere vliegtuigen gevlogen na corona in vergelijking met daarvoor. En dat effect gaat zich verder voortzetten de komende tijd”, verwacht Carsouw.

Dat betekent echter niet dat de luchthaven klaar is, zegt de financieel topman. Zo heeft Schiphol zich gecommitteerd aan het geluidsreductiedoel van 15 procent voor volgend jaar en uiteindelijk 20 procent. „Maar als je kijkt wat de lange lijn is, dan is dat een voortzetting van de trend die we al langere tijd met elkaar hadden neergezet.”

Een andere manier om geluidshinder te verminderen, is het terugdringen van het aantal nachtvluchten. Schiphol-topman Van Oord noemt dat een goede maatregel. „Wij als Schiphol hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om geluidshinder te verminderen”, zegt hij. „Het plaatje gaat de komende jaren door naar beneden en dat wordt bereikt op meerdere manieren: het optimaliseren van het baangebruik, stillere vliegtuigen, maar ook minder in de nacht vliegen. Voor dat laatste blijven we pleiten.”