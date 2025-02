In De Schakel is een aantal zogenoemde ”vierstemmenkoren” uit onder andere Barneveld, Uddel, De Valk-Wekerom en Middelharnis verenigd. De zanggezelschappen houden zich bezig met het zingen van de psalmen uit het 18e-eeuwse Vierstemmenboek. In een aantal kerkelijke gemeenten klinken deze vierstemmige zettingen ook in de erediensten.

Het Vierstemmenboek is een vereenvoudigde versie van de psalm­zettingen van Claude Goudimel uit de 16e eeuw. Vanaf de 17e eeuw circuleerden die in Nederland bij Datheens psalmen. In 1753 verscheen een editie met de notatie van Cornelis de Leeuw – deze zorgde rond 1650 voor een eenvoudige muzieknotatie in de psalmboeken: alle noten genoteerd in de altsleutel (ook wel C-sleutel). Het stemmenboek heeft een tenor, bassus, altus en discant. In 1780 verscheen het stemmenboek voor het eerst met de berijming van 1773. Daarop gaan de huidige boeken terug. In 2020 is de nieuwste uitgave van het Vierstemmenboek verschenen.

De vereniging De Schakel organiseert met enige regelmaat zangavonden waar uit het Vierstemmenboek wordt gezongen, waaronder in Barneveld en Elspeet. De opzet is dat er ’s middags wordt geoefend met de gezamenlijke koren waarna er ’s avonds een zangavond met belangstellenden is.

De avond op zaterdag 22 februari vindt plaats in de Adullamkerk van gereformeerde gemeente van Barneveld-Zuid. Het samengestelde koor staat onder leiding van dirigent Peter Bronkhorst. Het orgel van Mense Ruiter wordt bespeeld door Richard van Asselt. Tijdens de avond is er een collecte voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

De avond begint om 19.00 uur en is gratis toegankelijk.

Meer informatie: www.delofstemmiddelharnis.nl