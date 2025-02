Van het geld gaat 1,5 miljoen euro naar de programmering. Aan veiligheid en mobiliteit denkt de gemeente 750.000 euro kwijt te zijn. Voor onvoorziene kosten is 220.000 euro uitgetrokken.

Vorig jaar bleek in januari al dat Koningsdag in Emmen 800.000 euro duurder uit zou vallen dan eerder begroot, onder meer door gestegen personeelskosten in de evenementensector. De gemeente Doetinchem geeft in het raadsvoorstel aan dat er een risico is dat het budget wordt overschreden. „Ervaringen van gemeenten die voor ons Koningsdag hebben georganiseerd, is dat er op het laatste moment toch nog onverwachte (meer)kosten kunnen ontstaan. Met goed budget- en contractbeheer proberen we dat te voorkomen.”

In het raadsvoorstel wordt verder aangegeven dat de ontvangst van de koninklijke familie „een prachtige gelegenheid is het mooiste van Doetinchem en de Achterhoek te tonen aan de bezoekers en nationale en internationale tv-kijkers”. Koningsdag geeft een positieve economische impuls, aldus de gemeente. Zo moeten zoveel mogelijk bedrijven uit Doetinchem en de directe omgeving worden ingeschakeld bij de organisatie. „Zo blijft het geld in de regio. Koningsdag biedt ook voor bedrijven in Doetinchem bij uitstek de kans zich te onderscheiden en te profiteren.”