Hij zei bereid te zijn de „druk op te voeren” op Rwanda. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken binnenkort over de situatie in Congo. Volgens Veldkamp wordt over „alle mogelijke maatregelen” gesproken, ook op het gebied van grondstoffen. Het Europees Parlement nam donderdag ook een resolutie aan waarin de Europese Commissie wordt gevraagd stappen te nemen tegen Rwanda.

Vorige maand laaide het conflict op en veroverden strijders van M23 de hoofdstad Goma van de provincie Noord-Kivu waarbij volgens de VN 3000 doden zijn gevallen. Veldkamp is bezorgd over de snelle opmars van de militie die gesteund wordt door Rwandese militairen. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen door de gevechten. Volgens de VN wil Rwanda toegang tot de zeldzame grondstoffen in het gebied.