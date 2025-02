CDA, D66, SGP en CU boos over uitblijven alternatief btw-verhoging

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over een alternatief voor de btw-verhoging op boeken, cultuur en sport. Oppositiepartijen CDA, D66, SGP en CU zijn boos dat er nog geen millimeter vooruitgang geboekt is. Eensgezind riepen de partijen de regering op zo snel mogelijk een alternatief op tafel te leggen.

„We willen constructief zijn, maar dat kent zijn grenzen” Inge van Dijk, CDA-Kamerlid

Waarom hebben we de afgelopen weken niets van jullie gehoord, verweten de constructieve partijen Kamerleden van PVV, VVD, NSC en BBB. Waarom hebben jullie ons niet één keer uitgenodigd voor een kopje koffie?

Bij CDA, D66, CU en SGP bestaat grote ergernis dat er in een onlangs verstuurde Kamerbrief wordt gesproken over het „nulscenario”. Dat houdt in: de btw-verhoging gaat alsnog door als men er niet uitkomt met elkaar. De benodigde wetgeving daarvoor is reeds aangenomen. „De nuloptie bestaat niet”, verwoordde D66-Kamerlid Vijlbrief de breed gedragen frustratie.

De gang van zaken zit CDA, D66, SGP en CU hoog. Zo hoog dat de partijen hardop speculeerden of ze het kabinet nog wel willen steunen als het de btw-deal niet nakomt. „Denkt er iemand dat er dan nog één Belastingplan door de Eerste Kamer komt?”, aldus CU-Kamerlid Grinwis. „We willen constructief zijn, maar dat kent zijn grenzen”, vatte CDA-Kamerlid Van Dijk samen.

„Geef mij richting” Tjebbe van Oostenbruggen, staatssecretaris Fiscaliteit

PVV-Kamerlid Van Dijck joeg de constructieve partijen nog eens extra tegen zich in het harnas. Hij legde een of-of-scenario voor: of jullie komen zelf met nieuwe ideeën, of de btw-verhoging gaat gewoon door. „Dit is de brutaliteit gekroond”, reageerde CU-Kamerlid Grinwis furieus.

Huiswerk

BBB-Kamerlid Vermeer had niet verwacht dat de emoties zo hoog zouden oplopen bij de constructieve partijen. Hij besloot zijn spreektekst aan de kant te schuiven en beloofde dat wat hem betreft de btw-verhoging van de baan is. Ook NSC-Kamerlid Van Vroonhoven hield een warm pleidooi voor samenwerking. „We hebben de constructieve oppositie nodig.”

De VVD vindt dat Van Oostenbruggen zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. „Teleurstellend”, oordeelde VVD-Kamerlid Van Eijk. „Het gevoel bekruipt me dat de staatssecretaris ons met een kluitje in het riet gestuurd heeft.”

Van Oostenbruggen benadrukte op zijn beurt dat hij duidelijkheid van de Kamerleden nodig heeft: „Vandaar dat ik vraag: geef mij richting”. Hij beloofde uiteindelijk nog deze week kopjes koffie te gaan drinken. „Start een biechtstoelprocedure”, stelde partijgenoot Van Vroonhoven voor.

De staatssecretaris zal in zijn gesprekken inventariseren of er draagvlak is voor andere belastingverhogingen dan de btw. Vrijwel alle partijen erkenden dat het anders niet gaat lukken om tot een oplossing te komen.

De tijd dringt. Op 1 juli gaat het overgangsrecht in. Vanaf die datum moeten ondernemers 21 procent btw rekenen over de verkoop van een boek dat in 2026 geleverd wordt.