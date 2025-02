„Een vat olie wordt betaald in dollars en de dollar is sterker geworden ten opzichte van de euro. Oftewel: je krijgt minder dollar voor een euro”, legt Van Selms uit. „Dat maakt het duurder om olie in te kopen. En de inkoopprijs van ruwe olie vertaalt zich door naar de prijzen aan de pomp.” De literprijs voor benzine die UnitedConsumers meldt is de adviesprijs. Adviesprijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gerekend, elders liggen de prijzen vaak een stuk lager.

De geopolitieke spanningen leiden daarnaast tot onzekerheid over de levering van olie en olievoorraden. Daardoor is het moeilijk in te schatten hoe de brandstofprijzen zich na donderdag verder gaan ontwikkelen. „Wel zien we dat de oliemarkt niet meer zo heftig op politieke ontwikkelingen reageert als in 2022 gebeurde”, stelt Van Selms. „Ik denk dat de brandstofprijzen nog even door kunnen stijgen, maar ik verwacht niet dat de stijging eindeloos doorzet.”