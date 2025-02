Binnenland

De kinderen van Sam (38) en Ineke (44) uit het Drentse Weiteveen hebben donderdag in de rechtbank in Assen emotionele slachtofferverklaringen laten voordragen. De zoon was op 16 januari vorig jaar getuige van de moord op zijn vader, kort nadat verdachte Richard K. (51) zijn moeder had doodgeschoten in de auto.