„We zijn dankbaar dat we konden kiezen voor ijzersterke kandidaten”, zegt Wubbo Wierenga, afdelingsvoorzitter van de ChristenUnie Rotterdam, woensdag in een persbericht. „Ze zijn belangrijke boegbeelden van onze groeiende beweging van geloof, hoop en liefde.”

Gerben van Dijk en Maikel la Rose zijn beiden lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. De twee volgen de huidige fractievoorzitter Tjalling Vonk op. „Ik heb twee waardige opvolgers met een hart voor de stad”, zegt deze over Van Dijk en La Rose. Vonk is gemeenteraadslid in Rotterdam sinds 2018. Vanaf 2016 is hij als burgerraadslid actief voor de CU. In november vorig jaar maakte hij bekend te stoppen.

De nieuwe kandidaten wonen allebei in Rotterdam. Van Dijk is sinds 2018 actief als burgerraadslid voor de CU Rotterdam. Hij is lid van de Hervormde Gemeente Delfshaven. La Rose vertegenwoordigt de fractie sinds 2023 en was jeugdleider van de internationale kerk Victory Outreach in Rotterdam-Zuid.

Van Dijk en La Rose zullen de werkzaamheden opsplitsen, schreef de CU Rotterdam eind november in een vacature voor het co-lijsttrekkerschap. De campagne wordt samen gedaan en belangrijke debatten zullen worden verdeeld.

Op dit moment heeft de CU in Rotterdam één zetel. Omdat er geen twee namen op één plek kunnen staan, komt Van Dijk op plaats één en La Rose op plek twee, schreef het AD Rotterdam woensdag.