Commissie: Laat goede doelen en kerken donaties doorgeven aan Belastingdienst

Dat adviseert een deskundigencommissie in een rapport dat maandag overhandigd is aan staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit en Belastingdienst). Op verzoek van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een zevental fiscalisten vijf voorstellen op papier gezet ter verbetering van de giftenaftrek.

Als maatschappelijke organisaties voortaan donaties digitaal doorgeven aan de Belastingdienst, wordt de giftenaftrek daardoor betrouwbaarder en controleerbaarder, redeneert de commissie die wordt voorgezeten door Alexander Rinnooy Kan, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. De fiscus kan de aangeleverde gegevens namelijk gebruiken om daarmee de belastingaangifte vooraf in te vullen.

„Kleinere organisaties zullen mogelijk moeite hebben dit te implementeren” CIO en Goede Doelen Nederland

Het voorstel van de deskundigencommissie is een antwoord op de kritiek dat de giftenaftrek slecht te controleren valt door de Belastingdienst. Mede om deze reden, zoals uiteengezet in een evaluatie van de giftenaftrek door onderzoeksbureau SEO, wilden PVV, VVD, NSC en BBB het mes zetten in de regeling. Door toedoen van de christelijke partijen bleef de giftenaftrek alsnog overeind.

Pilot

Als stichtingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties voortaan hun donaties moeten doorgeven aan de fiscus, brengt dat echter een belangrijk nadeel met zich mee. „Kleinere organisaties, zoals kerkgenootschappen die afhankelijk zijn van vrijwilligers, zullen mogelijk moeite hebben dit te implementeren”, stellen het CIO en Goede Doelen Nederland in reactie op het rapport. Zij zien een pilot bij grotere professionele organisaties als passende vervolgstap.

Een digitaal giftenoverzicht aanleveren bij de Belastingdienst zou niet de enige nieuwe bron van administratieve lastenverzwaring zijn voor stichtingen, verenigingen en kerken. Maatschappelijke organisaties hangt een administratieplicht boven het hoofd voor ontvangen donaties om ongewenste buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan. Ook de antiwitwaswet brengt voor goede doelen extra regeldruk met zich mee.

Om de administratieve lastendruk vooralsnog te beperken, adviseert de deskundigencommissie om de doorgeefplicht in eerste instantie alleen te laten gelden voor periodieke giften. Dat zijn giften van ten minste vijf jaar hetzelfde bedrag die in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd zijn. Als deze opzet goed bevalt, geeft de commissie in overweging om de doorgeefplicht in te voeren voor alle giften boven een drempel van 10.000 euro.

In het adviesrapport onderstreept de deskundigencommissie verder nadrukkelijk het belang van de bestaande ruimere fiscale voordelen voor periodieke giften. Deze inkomstenbron is van groot belang voor goede doelen. Ook bepleit de commissie een nieuwe faciliteit voor bedrijfseigenaren die aandelen willen schenken aan goede doelen.