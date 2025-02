De Nederlandse Bachvereniging meldde eind vorig jaar dat haar YouTubekanaal ”Netherlands Bach Society” het aantal van 500.000 abonnees had bereikt. Inmiddels zijn daar nog dik 6000 abonnees bijgekomen.

Tien jaar geleden begon het ambitieuze project All of Bach. Een project waarbij de Bachvereniging alle werken van Bach uitvoert, opneemt en gratis online met de wereld deelt. Zes jaar geleden startte de vereniging met het delen van deze muzikale schatten op YouTube. De video's van All of Bach werden sindsdien tientallen miljoenen keren bekeken en leverden het kanaal een schare fans over de hele wereld op. Het YouTubekanaal telt inmiddels 925 video’s.

Zie: youtube.com/@bach