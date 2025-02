Maar volgens de sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz „verminderen de controles doelmatig de illegale immigratie”.

Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom uit Syrië in 2015 werden er in dat jaar in Duitsland extra grenscontroles uitgevoerd langs de grens met Oostenrijk. Later kwamen daar controles aan de grens met Polen, Tsjechië en Zwitserland bij en vervolgens ook aan de grens met Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland.

In de Duitse parlementsverkiezingen van 23 februari is illegale immigratie een van de belangrijkste thema’s. De rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD), die zich al lang tegen illegale immigratie keert, staat op winst en zou de tweede partij van Duitsland kunnen worden.

De grootste partij is en waarschijnlijk blijft de christendemocratische CDU/CSU. Die regeerde met bondskanselier Angela Merkel aan het hoofd toen tien jaar geleden de vluchtelingenstroom op gang kwam. De partij keert zich nu onder lijsttrekker Friedrich Merz fel tegen illegale migratie.