De vrouw, Marthainès de Vries, werd door Spoorloos aan een familie gekoppeld die ruim twintig jaar later niet haar echte familie bleek te zijn. De Vries vond later zelf haar echte familie, maar haar vader en moeder waren al overleden. „Ik ben zó verdrietig, en zó boos op Spoorloos. Als de redactie haar werk goed had gedaan, had ik nog negen jaar met mijn echte moeder kunnen doorbrengen en elf jaar met mijn vader. Nu zijn ze dood. Die tijd krijg ik nooit meer terug”, zegt De Vries tegen de krant. De Volkskrant schrijft ook dat De Vries een crowdfundingsactie is gestart om een eventuele rechtszaak te financieren.

KRO-NCRV stelt in een schriftelijke reactie het „zeer verdrietig en spijtig” te vinden dat een onjuiste match is vastgesteld. „We zijn al maanden in gesprek met mevrouw De Vries over haar twijfels en hebben haar direct aangeboden nader DNA-onderzoek te verrichten, waar ze geen gebruik van heeft willen maken.” KRO-NCRV geeft aan blij voor haar te zijn dat zij zelf haar biologische familie in Colombia heeft gevonden. „We beseffen dat zij nog vele vragen heeft en die hebben wij ook. Mevrouw De Vries heeft ons laten weten dat zij verder contact met ons opneemt. We gaan graag met haar persoonlijk in gesprek. Wij vinden deze constructieve benadering beter recht doen aan de situatie, waarin er veel persoonlijk leed speelt.” De omroep vindt het „niet de juiste route” om het via de media te bespreken.

Spoorloos kwam eerder in opspraak toen bekend werd dat enkele deelnemers aan het programma aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld. Een aantal gedupeerden stapte vorig jaar naar de rechter.