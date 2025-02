Italiaanse topondernemers bedrogen met valse minister en Nederlandse rekening

Zij werden strikt vertrouwelijk opgebeld door de nepminister of een van zijn ‘assistenten’ met het verzoek om grote sommen geld te storten op een buitenlandse rekening. Het zou daarbij gaan om losgelden voor Italiaanse journalisten, die in het Midden-Oosten door terroristen zouden zijn gekidnapt.

Het is een slecht bewaard geheim dat Italië in het verleden meermalen losgeld heeft betaald om gevangen landgenoten ongezien vrij te kopen. Ook in dit geval zou de regering tot betalen bereid zijn, maar zonder de zaak in de openbaarheid te brengen. Vandaar het verzoek van de nepminister om de betaling onderhands te regelen met hulp van betrouwbare kapitaalkrachtige particulieren – met een beroep op hun vaderlandslievendheid, discretie en snelle actie. De bedragen zouden vervolgens via de Banca d’Italia, de Italiaanse centrale bank, worden teruggestort.

Lont

Ten minste tien grote ondernemers werden hiervoor benaderd, onder wie topmensen van de modehuizen Armani en Prada, wapenfabrikant Beretta en bandenproducent Pirelli. De vermoedelijk met AI gereproduceerde stem van minister Crosetto, die zelf ook afkomstig is uit een bekende ondernemersfamilie, moest daarvoor vertrouwen wekken. Daarnaast werd gebruikgemaakt van software die het deed voorkomen of de telefoontjes afkomstig waren van een gekloond vast nummer van het ministerie.

De bedragen zouden via de Italiaanse centrale bank worden teruggestort

In de meeste gevallen kwamen de bedriegers niet verder dan de receptie. Zo rook de secretaresse van Lucia Aleotti –topvrouw van het farmaceutisch concern Menarini– lont, omdat zij voor een vergelijkbare affaire al eerder was benaderd door een zogenaamde generaal van de fiscale opsporingsdienst. Tot nu toe is oliebaron Massimo Moratti de enige die heeft toegegeven dat hij er wel is in getuind.

Moratti heeft afgelopen week tweemaal 450.000 euro gestort op een Nederlandse bankrekening, waarvan het geld inmiddels is overgemaakt naar Hongkong. Justitie probeert nu de verdere geldstromen te volgen, maar de kans is groot dat Moratti’s bijna-miljoen zal verzinken in een moeras van belastingparadijzen. Voor hemzelf is dat niet direct een probleem: met een geschat vermogen van 1,4 miljard euro is hij een van de rijkste mannen van Italië. Vier ondernemers hebben inmiddels een aanklacht wegens bedrog tegen onbekenden ingediend en de minister zal voor de rechter zijn beklag doen als slachtoffer van identiteitsdiefstal.