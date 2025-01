FVD toont foetus en JA21 hekelt woke

Foetus

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zoekt graag grenzen op. In 2022 maakte hij zich volgens het OM schuldig aan opruiing door op te roepen tot geweld. Hij kreeg een taakstraf van 200 uur.

Vorige week tijdens een commissiedebat over medische ethiek deed de FVD’er ook van zich spreken. Om aan te tonen hoe mensonwaardig het is late abortussen uit te voeren, toonde hij een plastic foetus van 22 weken. In ons land vinden jaarlijks 5000 late abortussen plaats. Commissievoorzitter Mohammed Mohandis (PvdA) greep direct in. Volgens hem is het niet toegestaan om tijdens debatten voorwerpen te tonen. PvdA-Kamerlid Elke Slagt, die naast Van Meijeren zat, griste de foetus uit handen van de FVD’er.

Van Meijeren protesteerde tegen het besluit van de commissievoorzitter, maar die kreeg de aanwezige woordvoerders achter zijn besluit. Overigens tonen Kamerleden tijdens debatten af en toe wel degelijk objecten, zoals een schilderij, een vlag of een verlengkabel.

Boos verliet Van Meijeren de vergaderzaal. Hij mokte dat hij graag voorwerpen wilde laten zien om zijn betoog kracht bij te zetten. Luttele uren later verscheen hij op X met een filmpje waarin hij zijn ongenoegen over de gang van zaken uitte. En liet hij zien welk voorwerp hij nog meer wilde tonen, namelijk een abortustang voor oudere foetussen. Een tekenfilmpje liet zien hoe een en ander in zijn werk gaat.

Schokkend om te zien, maar het valt de vrezen dat de FVD’er door de manier waarop hij te werk ging, geen enkele politicus die voorstander is van abortus, overtuigde.

Woke

Het kabinet-Schoof gaat 22 procent bezuinigen op het ambtenarenapparaat. In één beleidsonderdeel zullen de ministers in ieder geval niet het snoeimes zetten, namelijk het diversiteits-, gender- en inclusiebeleid van de ministeries zelf.

JA21-Kamerlid Joost Eerdmans. beeld Henk Visscher

JA21-Kamerlid Joost Eerdmans vroeg in schriftelijke vragen hoeveel geld de verschillende departementen hieraan uitgeven. En of de bewindslieden van plan zijn om dit beleid in de komende jaren af te bouwen.

Van dat laatste is in ieder geval geen sprake, zo blijkt uit de antwoorden die vorige week naar de Tweede Kamer kwamen. Er gaat ruim 5 miljoen euro belastinggeld naar zaken als masterclass Inclusie en het brein, workshop Mindbugs, bias en intuïtieve besluitvorming en Gender focal point cursus. Zo blijven rijksambtenaren woke.

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over maatregelen om georganiseerde criminaliteit in gevangenissen tegen te gaan. Bijna de hele woensdag is gereserveerd voor een debat over het demonstratierecht. Donderdag bespreken de Kamerleden het voorstel van CDA-fractievoorzitter Bontenbal om het aantal moties in de Kamer te verminderen. In de avonduren meldt de Kameragenda een debat over veiligheid op universiteiten.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.