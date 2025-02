NSC

Dat het niet goed gaat met Nieuw Sociaal Contract is voor iedereen wel duidelijk. Partijleider Pieter Omtzigt staat weliswaar zijn mannetje als Kamerlid, maar het leiden en uitbouwen van een politieke partij gaat hem minder goed af.

De partij kwam vorige week weer op een negatieve manier in het nieuws. Follow The Money maakte wereldkundig dat het NSC-bestuur een onderzoek naar mogelijke fraude blokkeerde.

Het gaat om een factuur van een communicatiebureau dat werd ingehuurd voor de Europese verkiezingen. Twee facturen van 250.000 euro bleken hetzelfde nummer te hebben. Toen de penningmeester daarover opheldering vroeg aan het bestuur, kwam die er niet.

Ook de accountant die de jaarrekening ging controleren, stuitte op de spookfactuur en vroeg eveneens om een verklaring. Opnieuw kwam er geen antwoord. Daarop besloot de controleur haar werkzaamheden te staken. Dat was in november vorig jaar.

Vervolgens besloot de penningmeester de mogelijke fraude te melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In reactie daarop schorste het NSC-bestuur de penningmeester.

Ondertussen is het partijbestuur wel akkoord gegaan met een extern onderzoek naar de gang van zaken, maar dat onderzoek loopt nog. Wordt dus vervolgd. NSC staat voor “goed bestuur”, maar binnen de partij zelf lijkt daar vooralsnog weinig sprake van te zijn.

PVV

PVV-Kamerlid Vincent van den Born schrijft op een bijzondere manier geschiedenis. Hij sprak vorig jaar geen enkel woord in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Michiel van Nispen verbaast zich daar hogelijk over. Hij vindt dat er een onderzoek moet komen om te bezien of zogeheten spook-Kamerleden gekort moeten worden op hun salaris van 141.000 euro.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen. beeld ANP Phil Nijhuis

Van den Born is overigens niet de eerste PVV’er die weinig spreekt in de Tweede Kamer. In 2019 sprak het toenmalige Kamerlid Gabriëlle Popken drie woorden: „Steun voor beide”. En in het verre verleden waren er ook Kamerleden die weinig of nooit het woord voerden.

Tot de verbeelding spreekt ook het optreden van het onafhankelijke Kamerlid Ali Lazrak, die van 2002 tot 2006 in de Tweede Kamer zat. Gedurende het laatste jaar van zijn ambtstermijn was hij bij zeven van de tien vergaderingen afwezig. In die tijd diende hij ook geen enkele motie in en stelde geen enkele Kamervraag. Voor Lazrak in 2003 als zelfstandig Kamerlid verder ging, was hij lid van de SP-fractie. Net als Van Nispen…

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over regels over donaties aan maatschappelijke organisaties om zo onwenselijke beïnvloeding vanuit het buitenland tegen te gaan. Woensdag bespreekt de Kamer onder meer over vereenvoudiging van regelgeving voor banen van mensen met een arbeidsbeperking. Donderdag meldt de agenda een discussie over de aanpak van uitwassen bij incassobureaus.

