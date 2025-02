Brussel stelt radicale verandering begroting voor: meer geld naar EU

De Europese Commissie –het dagelijks bestuur van de EU– geeft woensdag het startschot aan de begrotingsonderhandelingen die de komende jaren het Europese toneel zullen domineren. Dinsdag besloten Eurocommissarissen over veertien pagina’s met prioriteiten die worden aangepakt in de volgende meerjarenbegroting van de EU: het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2028 tot en met 2034.

Onderhandelen over het MFK is een martelproces. De vorige keer duurden de onderhandelingen twee jaar. Deze keer wordt het mogelijk nóg ingewikkelder. De Commissie wil minder geld naar landbouw- en cohesiebeleid – geld voor de ontwikkeling van de armste EU-regio’s. Die twee potjes maken nu twee derde van het budget op. In plaats daarvan wil Brussel investeren in nieuwe prioriteiten: concurrentiekracht en defensie.

Ook hangt het terugbetalen van een gezamenlijke lening van 300 miljard euro als een zwaard van Damocles boven de begrotingsonderhandelingen. Vanaf 2028 moeten lidstaten de onder het coronaherstelfonds aangegane leningen van 360 miljard euro gaan aflossen. Dat fonds van in totaal 750 miljard euro aan subsidies en leningen riep de EU in 2020 in het leven om de kosten van de pandemie te kunnen betalen.

Het aflossen zou lidstaten tot wel 30 miljard per jaar kunnen gaan kosten – bijna 20 procent van de jaarlijkse afdrachten van landen aan de EU. En dat is niet het enige geld wat nodig is. De Italiaanse oud-premier [Mario Draghi](Op deze manier wil Mario Draghi de Europese economie redden) stelt in zijn rapport dat de EU jaarlijks 800 miljard euro moet investeren om de concurrentiekracht van bedrijven te herstellen, een bedrag dat ook uit publieke fondsen moet komen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de EU de komende tien jaar 500 miljard aan publiek geld in defensie moet investeren.

Verdubbelen

Om alle uitgaven te dekken, overweegt Brussel onorthodoxe maatregelen te nemen. „De status quo is geen optie”, meent het dagelijks bestuur van de EU. Het huidige MFK voor 2021 tot en met 2027 omvat ruim 1 miljard euro, vergelijkbaar met 1 procent van het bruto binnenlands product van de EU – het geld wat alle lidstaten bij elkaar in één jaar verdienen. Dat bedrag moet omhoog, waarschuwt de Commissie.

Pedro Sanchez, de premier van Spanje. beeld AFP, John Thys

Brussel stelt voor EU-belastingen te introduceren of de afdrachten van lidstaten omhoog bij te stellen. Een getal van wat er nodig is, wordt in het document niet genoemd. Spanje stelt echter voor de EU-begroting te verdubbelen. Dat zou ruimte creëren om Europese prioriteiten te financieren, waaronder „de overgang naar een groene economie”. Spanje wil de extra uitgaven financieren door gezamenlijke leningen aan te gaan –eurobonds–, het aflossen van de schuld van 300 miljard euro uit het coronaherstelfonds uit te stellen en EU-belastingen in te voeren.

Het plan van de Commissie om het MFK te verhogen, stuit al op hevig verzet van landen als Duitsland en Nederland – het kabinet wil zijn afdrachten zelfs omlaag bijstellen. Maar van het Spaanse voorstel gruwen zuinige lidstaten ronduit. De vrees te moeten opdraaien voor de kwistige uitgaven van zuiderburen zit diepgebakken in Noord-Europa. Ook Eurocommissaris voor Begroting Piotr Serafin verwierp die optie tijdens zijn hoorzitting in november in het Europees Parlement.

Koehandel

Om de heetste discussie uit de weg te gaan, stelt de Commissie voor dat de lidstaten zich weer eens gaan buigen over de eigen middelen van de EU. Brussel kan inkomsten genereren met specifieke belastingen, zoals invoerheffingen. Voor het nieuwe MFK heeft de Commissie het emissiehandelssysteem (ETS), de CO₂-grensheffing (CBAM) en een internationale vennootschapsbelasting als extra inkomstenbronnen op het oog.

In juli presenteert de Commissie een formeel wetsvoorstel over het MFK

Ook stelt de Commissie voor meer flexibiliteit in de fondsenverdeling in te bouwen. Bij de huidige begroting lag de bestemming van meer dan 90 procent van de fondsen vooraf vast. Toen de oorlog in Oekraïne in 2022 losbarstte, bleek het lastig tussentijds geld los te peuteren voor steun aan Kyiv. Dus stelt Brussel voor vijftig verschillende uitgavenprogramma’s op één hoop te gooien in drie hoofdfondsen: een voor hervormingen en investeringen, een concurrentiefonds en een fonds voor buitenlands beleid. Door de uitgavendoelen niet specifiek te formuleren, krijgen lidstaten ook ruimte om meer geld in defensie te investeren.

Met de routekaart loopt de Commissie vooruit op een formeel wetsvoorstel over het MFK dat in juli wordt verwacht. Daarna begint de koehandel tussen de Europese Raad –waar Dick Schoof zijn EU-collega’s ontmoet– en het Europees Parlement. De lidstaten in de Raad zijn misschien wel de machtigste spelers in dat onderhandelingsproces, want elk land kan zijn veto uitspreken over de begroting. Het politieke getouwtrek zal waarschijnlijk voor 2028 worden afgerond.