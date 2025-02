Op het terrein zijn meerdere stallen. De koeien daar hadden volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio geen last van de rook.

De brand ontwikkelde zich tot een zeer grote brand met veel rook. Ruim drie uur later was het vuur onder controle. De stal was dusdanig instabiel geworden dat er instortingsgevaar was, waardoor de brandweer en andere hulpverleners er niet meer in konden, aldus de woordvoerster. Het nablussen gebeurde daarom van buitenaf.

Op het dak van de stal lagen ongeveer 160 zonnepanelen en een deel daarvan raakte „bij de brand betrokken”, meldt de veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, ook niet of de zonnepanelen daarmee te maken hadden. Op het terrein en bij directe buren zijn resten van de panelen waaronder glasdelen gevonden, aldus de woordvoerster. De brandweer zoekt nog naar meer deeltjes, maar die zullen niet verder verspreid zijn, zo zou onderzoek inmiddels hebben uitgewezen.

In de omgeving werd iedereen aangeraden waar nodig ramen en deuren te sluiten.