Beldman is op dit moment zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening. Hij is eigenaar van Forcis, een bedrijf dat gespecialiseerd is in accountancy en advisering. „Met mijn jarenlange ervaring in verschillende sectoren denk ik dat ik kan bijdragen aan de toekomstige koers voor Kliksafe. Ik heb er zin om de club te gaan leiden en mee te werken aan online veiligheid voor onze achterban, maar ook voor de grote groep mensen die worstelt met deze materie en Kliksafe nog niet kennen”, laat hij in een verklaring weten.

Beldman treedt per 1 mei in dienst. Hij volgt Bert Jan Peters op die met pensioen gaat en ruim twintig jaar lang het gezicht van Kliksafe was. Peters raakte in 1999 betrokken bij RDNet. Toen in 2003 Kliksafe werd opgericht, werd hij er directeur.