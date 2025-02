Buitenland

Het Griekse eiland Santorini is maandagavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.3, meldt de Griekse omroep ERT. Dat is de krachtigste beving sinds de seismische activiteit in het gebied rond Santorini eind januari begon. In de afgelopen weken heeft de universiteit van Athene 12.800 bevingen gemeten, meldt de omroep.