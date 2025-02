Nederlandse marechaussee beveiligt hoge delegatie in Syrië

OPCW-directeur-generaal Fernando Aris bezocht zaterdagmiddag Damascus voor besprekingen met de nieuwe interim-leiders van Syrië, na de machtsovername van begin december vorig jaar. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) hoopt dat het nieuwe regime afstand wil doen van de voorraad chemische wapens.

Een gewapende BSB-eenheid van de Koninklijke Marechaussee beveiligde in burgertenue het OPCW-bezoek aan Damascus, zo schrijven minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) aan de Kamer. Hoeveel BSB’ers zijn ingezet en met welke wapens wil de marechaussee „in verband met de veiligheid” maandag niet zeggen.

Risicogebieden

Omdat de interim-leiders in Syrië niet in staat zijn het OPCW-bezoek zelf te beveiligen, klopte de organisatie in Den Haag aan bij de Koninklijke Marechaussee. De marechaussee kent een speciale eenheid voor de bescherming van personen in risicogebieden. De BSB is bijvoorbeeld ook ingezet in Oekraïne, na het neerschieten van vlucht MH17 medio 2014.

Ongevaarlijk is de BSB-inzet in Syrië niet. In het onrustige land vinden nog altijd gevechten plaats. De brigade beschikt echter over een gevarieerd wapenarsenaal aan vuistvuurwapens, automatische geweren en lichte machinegeweren.

De gewapende BSB-eenheid beschermde de hoge OPCW-delegatie in civiele voertuigen op de heen- en terugreis van Beiroet in Libanon naar Damascus in Syrië. De BSB, die vooraf verkenningen heeft uitgevoerd, had toestemming van Libanon en Syrië.

Door het vertrouwelijke karakter van het OPCW-bezoek en de operationele veiligheidsrisico’s is de Tweede Kamer pas achteraf geïnformeerd over de BSB-inzet. De marechaussee zal ook komende OPCW-bezoeken aan verschillende locaties in Syrië beveiligen, schrijft het kabinet.

Sarin-gas

De verdreven Syrische dictator Bashar al-Assad voerde tijdens zijn bewind systematisch chemische aanvallen uit op eigen burgers. Syrië trad in 2013 toe tot de OPCW na een aanval met sarin-gas in Damascus waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Na internationale ophef vernietigde Syrië 1300 ton chemische wapens.

De nieuwe machthebbers in Syrië nodigden de OPCW uit voor besprekingen op hoog niveau. In een schriftelijke verklaring zegt Arias van de OPCW dat het bezoek van zaterdag aan Damascus een „bodem legt voor samenwerking om het hoofdstuk van Syrische chemische wapens voorgoed af te sluiten” en „om bij te dragen aan vrede en internationale veiligheid”.

Het is niet bekend hoeveel chemische wapens zich nog in Syrië bevinden. De OPCW beschikt nog altijd niet over volledige duidelijkheid. Verder heeft de Israëlische luchtmacht de afgelopen maanden een groot aantal wapenopslagplaatsen in Syrië vernietigd.