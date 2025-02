Binnenland

De A32 van Heerenveen naar Akkrum is tot na de spits dicht door een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto met aanhanger maandagmiddag. Rijkswaterstaat is bezig om in ieder geval een rijstrook vrij te krijgen, maar dat lukt waarschijnlijk niet meer voordat de spits begint. De verbindingsweg naar Joure en de Afsluitdijk is al wel beschikbaar.