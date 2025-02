Chris Verhagen ziet „YouTubebediening” als roeping

Het YouTubekanaal bestaat in maart vijf jaar. Zijn video’s behaalden in 2024 meer dan een miljoen views en bijna 16.000 mensen zijn geabonneerd op Christelijke Apologeet. Verhagen startte zijn YouTubekanaal uit „heilige woede”.

In zijn werk als psychiater in de jeugdkliniek van christelijke ggz-instelling De Hoop in Dordrecht merkte Verhagen dat veel jongeren op zoek zijn naar een stabiel wereldbeeld. „Ik denk dat Nederland het christelijke wereldbeeld ontzettend hard nodig heeft”, vertelt hij in zijn kantoor in De Hoop. „Het moet herontdekt worden.”

U noemt uw activiteiten op YouTube een bediening. Ervaart u het maken van de video’s als roeping?

„Ja. Ik heb de indruk dat God me heeft geleid en klaargemaakt om dit te gaan doen. Al is dat natuurlijk makkelijk om achteraf te zeggen, nu blijkt dat er veel belangstelling voor is.

Inderdaad noem ik het een bediening, maar die bediening moet je wel als een geheel zien. Ik geloof dat we alle dingen in het leven tot eer van God moeten doen. Ik zie het zijn van een goede echtgenoot voor mijn vrouw en vader voor mijn drie jonge kinderen ook als roeping. Net als mijn beroep als psychiater.”

Waarom begon u met uw YouTubekanaal?

„Ik heb al vijftien jaar een sterk verlangen om God steeds beter te leren kennen. Ieder vrij moment ben ik bezig met het luisteren naar preken en debatten en het lezen van theologische boeken. Mijn YouTube-account is geboren uit de dingen die ik zelf geleerd heb.

Ik ben opgegroeid in een evangelische gemeente in Rotterdam-Zuid. Daar hing een beetje een arminiaanse sfeer, zo van: God heeft jou onvoorwaardelijk lief, kom maar zoals je bent. Die open uitnodiging stond centraal, alsof God alles gedaan had wat Hij kon en het nu afwachten was tot jij zelf kwam, omdat dit buiten Zijn invloedssfeer lag.

Toen ik in Utrecht geneeskunde ging studeren en er letterlijk wat meer afstand tot mijn wortels kwam, ging ik op zoek naar de waarheid. Ik kwam erachter dat niet alles in de leer van mijn traditie Bijbels was. Zo kreeg ik meer zicht op Gods soevereiniteit en bijvoorbeeld het leerstuk van de uitverkiezing.

Tijdens mijn studententijd was ik ook betrokken bij straatevangelisatie. Een evangelisatiegesprek met een moslim, atheïst of Jehovah’s getuige wordt echter al snel een apologetisch gesprek. Ik kreeg vragen waarop ik de antwoorden niet had. Als ik dan na zo’n evangelisatieavond weer terug was op mijn studentenkamer, keek ik talloze video’s over het debat tussen christenen en moslims op YouTube, zoals de John Ankerberg Show, of de debatten van dr. James White, om meer kennis op te doen.

Ook het feit dat ik in mijn studententijd voor een periode geconfronteerd werd met en beïnvloed door ongezonde theologie in mijn nabije omgeving zie ik als bovennatuurlijke leiding. Ik ken de schadelijke gevolgen van een dwaalleer. Daar wil ik mensen voor waarschuwen.

De derde, meest directe aanleiding, was de coronacrisis. Ik ga als ouderling regelmatig voor in een protestantse Roemeense gemeente, mijn vrouw is van Roemeense afkomst. Toen ik in coronatijd een preek online zette op mijn YouTubekanaal, merkte ik dat die breder bekeken werd dan alleen door onze eigen gemeente. Daarom besloot ik om ook apologetische video’s te gaan maken.”

Wat is uw doel met de video’s?

„Het irriteert me dat er zo veel christenen opgesloten zitten in hun kerkbanken, terwijl om ons heen de meest onzinnige wereldbeelden domineren. Daar voel ik heilige woede over. We zijn zo conflictmijdend geworden, bang om iemand voor het hoofd te stoten. Christenen moeten laten zien dat ze de absolute waarheid hebben.

In de evangelische wereld waarin ik opgroeide, miste ik de radicale, vurige prediking van het Evangelie. De geloofsbeleving was te postmodern, te veel gericht op de emotie. Met mijn video’s wil ik radicale prediking aanwakkeren. Daarom koos ik een logo met een kruis dat in brand staat. Het wijst op het Evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd, dat met vuur en passie gepredikt moet worden.

Het logo van Christelijke Apologeet. beeld Chris Verhagen

Met apologetiek zet je het christelijk wereldbeeld uiteen tegenover de ander, in de overtuiging dat je die strijd kunt winnen. Leer om liefdevol de confrontatie aan te gaan.”

Hoe selecteert u de onderwerpen voor uw kanaal?

„Ik kijk vooral naar wat er in de week zelf in mijn hart leeft. Vorige week zag ik bijvoorbeeld een video van een gesprek tussen een moslim en een agnost. Dat deed het vuur in mijn hart branden. Ik wilde er iets tegenover zetten. Dus besloot ik op woensdagochtend er een analyse van op te nemen. Die verscheen vrijdag op mijn kanaal.

Zulke video’s zijn echt bedoeld om christenen toe te rusten voor apologetische gesprekken. Ik heb ook een video gemaakt over hoe je Jehovah’s getuigen het best kunt confronteren met hun on-Bijbelse christologie, bijvoorbeeld.”

Welke afleveringen spreken de meeste mensen aan?

„Er is veel belangstelling voor video’s waarin iemand vanuit een christelijk wereldbeeld onbeschaamd durft te zeggen hoe hij over maatschappelijke thema’s denkt. Mijn meest bekeken video is een analyse van een fragment van het jongerendebat bij de NOS, waarbij er een botsing ontstond tussen FVD-politicus Thierry Baudet en de non-binaire Bram Wissink. Baudet werd daar weggezet als homohater omdat hij een kritische noot plaatste bij lhbti-propaganda. Ik vroeg me daarbij af hoelang ik als christen nog iets mag vinden. Ook niet-christenen kijken naar zo’n analyse en herkennen zich erin.

Zo’n onderwerp is niet per se apologetisch van aard, maar laat wel zien dat het christelijke wereldbeeld hout snijdt en ook voor niet-christenen relevant is. Daarin is het ook een vorm van evangelisatie.

Ook het feit dat de NOS geen bericht plaatste over de Mars voor het leven was aanleiding voor een video. Ik kwam op de zondag na de mars uit de kerk en dacht ineens dat het toch wel heel opvallend was dat er geen aandacht voor was geweest.

Normaal doe ik dat niet op zondag, maar toen kreeg ik dat onderwerp zo op mijn hart dat ik er direct een video over opnam. Nog dezelfde dag zette ik die online. Ook daarbij zag je dat het sentiment breder resoneert dan alleen in de christelijke wereld.”

Hebt u weleens spijt van wat u online hebt gezet?

„Ik ben best wel zelfkritisch, dus denk vooraf grondig na over wat ik wil zeggen. Ik bewerk de video’s zelf, dus na het opnemen luister ik ze noodgedwongen nog twee of drie keer. Ook laat ik een groepje broeders regelmatig feedback geven. Als ik uit de bocht vlieg, zullen zij het wel aangeven.

Ik heb weleens een video offline gehaald, omdat ik het gevoel had dat ik erin te veel op de persoon had gespeeld. Dat probeer ik te vermijden. De onderwerpen wil ik kunnen adresseren, maar daarbij koppel ik ze het liefst los van de persoon.”

In video’s bent u kritisch op anticalvinistische geluiden, maar ook op zogeheten hypercalvinisme. Hoe verhoudt u zich tot het calvinisme?

„Ik verzet me inderdaad tegen het anticalvinisme, dat leerstellingen van genade en uitverkiezing wegzet als dwalingen van de duivel. Daar ben ik kritisch op, want ik ben zelf door de bestudering van bijvoorbeeld Romeinen 9 tot de conclusie gekomen dat dit Bijbelse concepten zijn.

Tegelijk heb ik ook moeite met kerkelijke stromingen waarin mensen tot op hoge ouderdom in de kerk zitten zonder te weten of ze bekeerd zijn. Ik maak me zorgen om de toe-eigening van het heil in bepaalde calvinistische gemeenten.

Met mijn opvattingen sta ik een beetje in het midden tussen de evangelische en de reformatorische wereld. Ik hoop dat er in Nederland een nieuwe generatie van jonge gelovigen komt, die staat op de waarheid van de Schrift en zowel de positieve dingen uit de evangelische als uit de reformatorische stromingen meeneemt.”

Welk publiek hebt u voor ogen?

„Ik ben blij als ik een onderwerp aan kan halen waarbij alle christelijke neuzen dezelfde kant opstaan. Verder probeer ik me vooral op jongeren te richten. In mijn werk als psychiater zie ik dat veel jongeren psychische klachten hebben. Ik wil hen helpen om een robuust christelijk wereldbeeld te ontwikkelen, zodat ze weten waar ze voor staan.”

Onder uw video’s staan soms behoorlijk negatieve reacties. Wat doet dat met u?

„Het raakt me bijna nooit, maar ik probeer serieuze inhoudelijke reacties wel tot me te nemen en me erdoor te laten toetsen. En voor de minder inhoudelijke reacties heb ik inmiddels behoorlijk wat eelt op mijn ziel gekregen. Ik heb ook nauwelijks tijd om op de comments te reageren, want dan zou ik mijn gezin tekortdoen. Bij hoge uitzondering verwijder ik opmerkingen, maar alleen als er op een onchristelijke manier op de man gespeeld wordt, of als ik het gevoel heb dat iemand zijn eigen ziel schade aandoet door het plaatsen van een reactie. Een mens moet immers van elk ijdel woord verantwoording afleggen voor de troon van God.

Ik sta wel open voor kritiek. Ook probeer ik mezelf altijd te toetsen ten aanzien van de Heer.”