De bevestigingsdienst werd geleid door de vorige predikant van de gemeente, prof. dr. A. Versluis. Hij preekte over Mattheüs 9:37-38, met als thema Herders gevraagd.

Na zijn bevestiging deed ds. Den Boer in dezelfde dienst intrede met een preek over Markus 8:2, waarin Jezus’ liefdevolle bewogenheid centraal stond.

Na de dienst volgden verschillende toespraken. De burgemeester van Ede, L.J. Verhulst, sprak ds. Den Boer toe, evenals ds. H.M. Mulder, die een brief voorlas van ds. F.W. van der Rhee, consulent en afgevaardigde namens de classis. Ook ouderling H.J. de Berg richtte namens de kerkenraad en gemeente het woord tot de nieuwe predikant.

Ds. J.J.G. den Boer. beeld Anne-Marie Klaassen

Ds. Den Boer was sinds 2017 predikant van de cgk in Nijkerk, zijn eerste gemeente. De christelijke gereformeerde kerk in Ede was vacant sinds het vertrek van ds. Versluis in 2022.