Ds. Den Boer neemt afscheid van cgk Nijkerk

De predikant bepaalde zijn gehoor bij Filippenzen 3:14. Het thema van de preek was ”Richt je op het doel”.

Ds. J.J.G. den Boer. beeld Anne-Marie Klaassen

Ds. Den Boer werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, C. Vermeer, namens de classis en de gemeente.

De dienst werd afgesloten met het zingen van Weerklank 77:3: ”U, die als Heer der heerlijkheid, verrees tot heil der volken”.

Ds. Den Boer was sinds 2017 predikant van de cgk in Nijkerk, zijn eerste gemeente. De christelijke gereformeerde kerk in Ede was vacant sinds het vertrek van ds. A. Versluis in 2022.