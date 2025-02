In de bevestigingsdienst in de Oude Kerk ging ds. L. Plug van wijk 4 voor. Hij preekte over Mattheüs 13:52: „Daarom, iedere Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt”. Het thema was Schatgraven.

Ds. J.T. de Koning. beeld herv. Alphen aan den Rijn

In de middagdienst deed ds. De Koning in de Oude Kerk intrede. Hij bediende het Woord uit Mattheüs 11: 16-19.

De predikant werd voorafgaand aan de intrededienst toegesproken door burgemeester J. van der Tak, door ds. A. Bloemendal (namens het ministerie van predikanten, de classis Veluwe en de lokale werkgemeenschap van predikanten), door L. M. de Pater (voorzitter van de algemene kerkenraad) en door G. J. Lagerweij, voorzitter van de wijkkerkenraad. Tussendoor zongen familieleden ds. De Koning een zegenlied toe. De gemeente zong de predikant de zegenbede uit Psalm 134:3 toe.

Ds. De Koning diende eerder de hervormde wijkgemeente Sionskerk te Alphen aan den Rijn (2015) en de hervormde gemeente te Genderen (2009). De hervormde wijkgemeente 3 te Barneveld was vacant sinds het vertrek van ds. J. van Rumpt in augustus 2023.