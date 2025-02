President Colombia vraagt hele kabinet om op te stappen

„Ik heb de ministers en directeuren van administratieve afdelingen om hun ontslag gevraagd. Er volgen enkele wijzigingen in het kabinet om het programma dat het volk heeft opgedragen uit te voeren”, aldus Petro op X.

Eerder op zondag stapte Petro’s minister van Milieu Susana Muhamad op, het derde regeringslid dat vertrekt sinds de chaotische kabinetsvergadering vorige week die in verwijten en tranen eindigde.

Sinds de linkse Petro in 2022 aan de macht kwam is zijn regering geplaagd door corruptieschandalen en verdeeldheid. Daarnaast kwam ex-guerrillastrijder Petro recent in aanvaring met VS-president Donald Trump om de deportatie van migranten naar het Zuid-Amerikaanse land.