Duitse conservatief Merz verwijt Scholz gebrek aan realiteitszin

„Ik ben enigszins geschokt door de wijze waarop u de staat van onze economie hier vanavond beschrijft,” zei Merz, nadat Scholz had ontkend dat het land een de-industrialisatie ondergaat. „Dat heeft helemaal niets te maken met de realiteit, meneer Scholz.”

Merz, leider van de alliantie CDU/CSU, wees erop dat Duitsland een ongekende golf van faillissementen heeft meegemaakt onder het leiderschap van Scholz. „50.000 bedrijven zijn failliet gegaan in Duitsland tijdens uw ambtsperiode, bijna de helft daarvan vorig jaar”, aldus Merz.

Scholz gaf toe: „Er is iets aan de hand en we moeten iets doen.” De bondskanselier wees echter ook op het stijgende aantal mensen met een baan, waardoor Duitsland het op een na laagste werkloosheidspercentage heeft in de G7, aldus Scholz. De G7 is de groep rijke landen die bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Scholz’ socialistische partij SPD staat in de peilingen ver achter de CDU/CSU. Ook de radicaal-rechtse AfD lijkt op meer stemmen te kunnen rekenen.