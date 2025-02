DGK en GKN zetten paraaf onder fusie

„We zijn dankbaar voor wat de Heere ons in deze vereniging geeft”, zegt de preses van de DGK-synode, ds. H.Sj. Wiersma nadat hij en ds. A. Bas, de preses van de GKN-synode, hun handtekening onder het fusiedocument hebben gezet. „We verootmoedigen ons voor God en voor elkaar dat deze hereniging nodig was. Hoe kon het zijn dat we elkaar niet eerder hebben gevonden? Hoe kon het zijn dat we elkaar de achterliggende jaren niet in de armen sloten, maar soms wel in de haren vlogen?”

Beide kleine kerkgenootschappen –samen tellen ze landelijk circa drieduizend leden– ontstonden uit de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), uit verontrusting over de koers van dit kerkverband, dat aan het begin van deze eeuw onder meer besloot tot openstelling van de kerkelijke ambten voor vrouwen. DGK ontstonden in 2003, de GKN in 2009; de laatsten mede door fricties in DGK.

Sindsdien leefden beide kerkgenootschappen, die qua theologie en qua kerkelijke cultuur zeer op elkaar leken, gedurende vijftien jaar gescheiden naast elkaar. Wel werden er aan het eind van die periode toenaderingspogingen ondernomen. Dat resulteerde op 5 oktober 2024 in een hereniging. De naam van het nieuwe kerkverband is Gereformeerde Kerken (GK).

„Nu staan wij hier verwonderd”, zegt ds. Wiersma zaterdag. „En we verheugen ons in de verbondenheid die we met elkaar mogen ervaren.”

Vertrouwen

In een pauze van de synodevergadering geeft hij, samen ds. Bas, nog wat toelichting op de historische dag. Ds. Wiersma: „We zijn naar elkaar toegegroeid en elkaar steeds meer gaan vertrouwen. Zelf ben ik, met mijn gemeente in Bunschoten-Spakenburg, pas in 2024 toegetreden tot DGK. Dat men mij daarna meteen tot preses van de generale synode koos, ervaar ik als een blijk van groot vertrouwen.” Ds. Bas: „Mijn inziens terecht. Bij mij ging het overigens net zo. Toen ik in 2018 de GKV verliet en me aansloot bij de GKN, koos men mij daar ook meteen tot preses.”

Ds. Wiersma: „De echte eenwording vond natuurlijk vorig jaar al plaats. Maar vandaag zetten we daar een dikke streep onder door het fusiedocument te tekenen. Er hebben in Nederland heel wat kerkscheuringen plaatsgevonden. Zo bezien past ons grote dankbaarheid dat we deze hereniging van God hebben gekregen.” Ds. Bas: „We hebben er ook hard aan gewerkt, door veel samen te vergaderen, onze kerkelijke structuren in elkaar te vlechten, deputaatschappen te vormen, enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat het ook en vooral de leiding van de Heere is dat we elaar mochten vinden.”

Zelfde preek

Hoewel er in kerkelijke gebruiken soms nog kleine verschillen bestaan tussen gemeenten uit de beide voormalige kerkverbanden, zit men theologisch geheel op één lijn, zeggen de twee predikanten. Ds. Bas: „Als ik als gastpredikant voorga in een gemeente van de voormalige DGK, kan ik precies dezelfde preek houden als die ik in de voormalige GKN hield.”

De synode van de GK werd zaterdag afgesloten. De volgende synode, waarop er niet meer twee voorzitters van één preses zal zijn, staat gepland in mei 2026. Daarna zullen generale synodes, zo is afgesproken, eens in de drie jaar plaatsvinden.