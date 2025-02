Drukte op de wegen naar de wintersport

In het zuiden van Duitsland is er veel wintersportverkeer op de A8 en de A93, de route van München naar Kufstein, net over de Oostenrijkse grens in Tirol.

Volgens de ANWB is er nog geen sprake van topdrukte, omdat de schoolvakanties nog niet zijn begonnen en er nu „vooral mensen zonder kinderen” onderweg zijn. De komende twee zaterdagen wordt meer wintersportverkeer verwacht. Komende zaterdag krijgt de regio Noord vakantie, de zaterdag erna de regio’s Midden en Zuid.