Rhenen herdenkt Slag om de Grebbeberg uit 1940

De Utrechtse gemeente Rhenen herdenkt dat het 85 jaar geleden is dat het Duitse leger bij de Grebbeberg door de Nederlandse verdediging brak, tijdens een grootscheepse aanval op de Grebbelinie. Dat was de hoofdverdediging tegen de Duitse invasie, die op 10 mei was begonnen en de start van de Tweede Wereldoorlog in Nederland markeerde.