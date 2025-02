Protest tegen 100 miljoen pond voor compensatie slavernijverleden Kerk van Engeland

Het rapport is begin deze maand gepubliceerd door de rechts-conservatieve denktank Policy Exchange. Volgens de invloedrijke denktank is het plan van de Kerk van Engeland op twee punten problematisch. Allereerst zou de kerk afwijken van haar kerntaken en is het niet de bedoeling dat geld voor parochies wordt gebruikt voor compensatie van het slavernijverleden, aldus Policy Exchange. Verder is de onderzoeksinstelling van mening dat deze vorm van compensatie „slecht geïnformeerd” en „onverstandig” is.

Tony Sewell, voormalig voorzitter van de Commissie voor Raciale en Etnische Ongelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, schrijft in het voorwoord van het rapport: „De kerk gaat echte maatschappelijke uitdagingen uit de weg. Ze laat zich in het moeras van standpunten over onze slavernij-erfenis en systematisch racisme trekken.”

Geprofiteerd

De Anglicaanse Kerk is daarentegen van mening dat zij in het verleden geprofiteerd heeft van de internationale trans-Atlantische slavenhandel. Een kerkelijk fonds dat arme geestelijken ondersteunde, heeft volgens de kerk namelijk aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de South Sea Company. Dit was een Britse investeringsmaatschappij die in de 18e eeuw 34.000 slaven naar Amerika vervoerde. Daarnaast heeft dit fonds volgens de kerk schenkingen ontvangen van mensen met banden met slavernij.

Om die reden presenteerde de kerk twee jaar geleden het plan om de „misstanden uit het verleden aan te pakken”. Een fonds van 100 miljoen pond moet het slavernijverleden van de kerk compenseren. Dit geldbedrag was volgens haar niet bedoeld om zomaar aan mensen uitgedeeld te worden, maar de kerk „wil mensen die geleden hebben onder het slavernijverleden betere kansen bieden in de maatschappij”, aldus The Guardian destijds.

Tekortkomingen

Nigel Biggar, gepensioneerd hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, schrijft in een van de bijdragen van het rapport van Policy Exchange: „De Britten waren een van de eerste volken in de wereldgeschiedenis die zowel de slavenhandel als de slavernij afschaften. Vervolgens compenseerden zij de slavernij. Anderhalve eeuw lang kostte dat geld en schepen en verloren daardoor veel mensen het leven om de slavernij wereldwijd tegen te gaan.”

Ook de rechter Charles Wide gaat in het rapport in tegen het plan van de kerk. Zo stelt hij dat de zogenaamde banden met de trans-Atlantische slavenhandel niet grondig zijn onderzocht door externe onderzoekers. „ Als dat wel was gebeurd, zouden de tekortkomingen van het onderzoek van de kerk aan het licht zijn gekomen.”

John Newton

Een van de bekendste personen die betrokken waren bij de trans-Atlantische slavenhandel, was John Newton (1725-1807). Dit jaar is het 300 jaar geleden dat hij geboren is. Na zijn bekering keerde hij zich af van de slavenhandel en werd hij predikant in de Kerk van Engeland. Later voegde hij zich bij de abolitionists, die zich actief inzetten voor de afschaffing van de slavenhandel. Een belangrijk werk van Newton is ”Thoughts Upon the African Slave Trade”.