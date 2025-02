Ds. T. A. Bakker: Ik zie preken als een dialoog

Toen hij op de middelbare school zat, kreeg ds. Bakker het verlangen om het Evangelie uit te dragen. „Ik was zo jong, ik durfde dat eigenlijk niet en focuste helemaal op accountancy. Maar ik had niet door dat ik diepere verlangens onderdrukte.” Toen Bakker werd afgewezen voor een sollicitatie voor accountant zag hij dat als een duidelijk signaal van God dat hij dominee moest worden. Hoewel hij verwachtte dat zijn ouders en predikant het zouden ontraden, reageerden ze positief. „Ik dacht: ik kan mooi in Groningen gaan studeren en thuis blijven wonen, maar het Hersteld Hervormd Seminarie zit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dus dat zat er niet in.”

Bakker was 23 jaar oud toen hij predikant werd in Nieuwe-Tonge, zijn eerste gemeente. „De werkdruk is heel groot. Dat had ik van tevoren al wel gehoord en gedacht. Als predikant moet je een schaap met vijf poten zijn. Wat anders was dan verwacht, is dat ik God aan het werk heb gezien. Ik dacht: als gemeentepredikant ploeg je op de rotsen. Maar dat ging heel anders. God gebruikte de preken en werkte in de harten van jongeren en ouderen. Daar heb ik me zo over verwonderd. Dat gaf bevestiging: hier wil de Heere mij hebben en wat is het prachtig werk.”

Bakker vindt de wisselwerking tussen pastoraat en prediking belangrijk. Vragen van gemeenteleden komen soms terug tijdens de voorbereiding van een preek. „Soms heeft een Bijbeltekst iets te zeggen over de vraag van een gemeentelid. De verbinding tussen een oude Bijbeltekst die God ons gegeven heeft en een situatie van nu is bijzonder. Dat verwoord ik dan op de preekstoel. Ik zie preken niet als een monoloog, maar als een dialoog. Ik ben een middel om Gods Woord in contact te brengen met de mensen.”