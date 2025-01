Ds. J.A. van den Berg: Situaties van verdrukking hoeven geestelijk niet negatief te zijn

Ds. Van den Berg vertelt over zijn roeping tot het ambt en zijn bediening in Zuid-Afrika. „Ik zag ertegen op om daarnaartoe te gaan en ben gegaan uit gehoorzaamheid, samen met mijn vrouw en ons eerste kind. Uiteindelijk hebben we er een goede tijd gehad en zijn er twee kinderen geboren. Aan de studenten van de Bijbelschool moest ik dingen op een eenvoudige manier uitleggen. Dat is me altijd bijgebleven en heeft me gevormd voor de rest van mijn predikantschap.”

Na vijf jaar ging het gezin terug naar Nederland om in Nieuw-Lekkerland en IJsselmuiden-Grafhorst te dienen. Daarna werd ds. Van den Berg geroepen naar Grand Rapids. Hij vertelt over de mooie tijd die hij en zijn familie daar hebben gehad, maar ook over de uitdagingen die ze tegenkwamen in de Verenigde Staten. Ook praten Jansema en ds. Van den Berg over de toenemende secularisatie in Nederland. „We zien donkere wolken aan de hemel van het politieke landschap. Denk aan de situatie in het onderwijs. Dat mag ons zorgen baren. Hoelang krijgen wij deze vrijheid nog om te geloven, te belijden en te leven zoals de Bijbel het ons voorhoudt? Toch moeten we hier niet over in paniek raken, maar we moeten er wel biddend, nuchter en wakend mee bezig zijn, in het vertrouwen dat de Heere doorgaat om zijn kerk te bouwen en te bewaren. In China bloeit de kerk bijvoorbeeld. Het is mijn verlangen dat er hier in Nederland ook verdieping mag komen in het kerkelijk leven.”