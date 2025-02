Cd-recensie: Origineel repertoire door violist Merel Vercammen

Dat geldt niet alleen voor haar vioolspel en het samenspel met de pianiste Dina Ivanova –ze vormen al geruime tijd een duo– maar evenzeer voor de originele repertoirekeuze.

Deze cd is genoemd naar het stuk van componist Joey Roukens, een prachtige compositie van dertien minuten uit de hete zomer van 2018. De titel is ontleend aan een woord uit het Sanskriet: ”wat stroomt”. Het begint kalm, meditatief, maar de stroom wordt in de tweede helft steeds intensiever en culmineert in een vreugdevolle extase, als ”de rivier” zich in zee stort. Adembenemend! Wat mij betreft mag ”Sarasvati” tot het standaardrepertoire van violisten gaan behoren.

De vioolsonates van Debussy en Poulenc staan al op die lijst en de vertolking van Vercammen/Ivanova laat horen waarom. Het melancholieke in Debussy’s laatste voltooide werk, het nerveuze en dubbelzinnige in de sonate van Poulenc, het is er helemaal.

Dan zijn er nog twee kleine composities, een van Mathilde Wantenaar en een van de Estse Alisson Kruusmaa. Vooral de eerste spreekt mij aan: zo veel stemmingen in vier minuten, van lyrisch tot juichend en weer terug.

De opname is prima. Speciale vermelding verdient de fraaie vormgeving, met de linosneden van Livia Matze.

Sarasvati__; Merel Vercammen (violin), Dina Ivanova (piano); All Ears Records (AER001); € 20,-; bestellen: www.merelvercammen.com





Petit morceau (Mathilde Wantenaar)

Sonata for violin and piano, FP119 (Francis Poulenc)