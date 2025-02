Christelijke fantasy voor kinderen: Wat hebben ”Dreamfeather” en ”Wingfeather” te bieden?

De sluwels van Slog zijn zoals je ze voorstelt: slissend, stiekem en stekelig. En, niet onbelangrijk, ze stinken een uur in de wind. Maar dat is niet het ergste: de strijders in het leger van Gnag de Naamloze zaaien dood en verderf in het land Skrie. Ze onderdrukken de bevolking, zijn vooral bezig met zichzelf te verrijken en laten geen kans onbenut om de inwoners van de ooit zo vredige wereld dwars te zitten.

Janner en zijn broertje Tinner en zusje Lilly moeten daardoor altijd op hun hoede zijn. Maar als de sluwels het op je zusje hebben voorzien, kun je niet op je handen blijven zitten. Zo raken de drie kinderen Igiby onbedoeld verzeild in de strijd tussen goed en kwaad. Maar misschien waren ze daar wel voor voorbestemd, want in ”De verborgen juwelen van Anniera” is maar weinig wat het lijkt.

De serie ”De Wingfeather Sage”, waarvan ”De verborgen juwelen van Anniera” het eerste deel is, gooit buiten Nederland al ruim vijftien jaar hoge ogen. Andrew Peterson, een christelijke muzikant en auteur, bracht het eerste deel in 2008 uit en viel er direct mee in de prijzen. Na ”De verborgen juwelen” verschenen er nog drie delen. Daarna schreef Peterson nog eens drie boeken waarin de fantasiewereld Zijnwedan –waarin Anniera ligt– verder wordt uitgewerkt. En eind 2022 ging in Amerika een animatiefilm over ”De Wingfeather Sage” in première. Het bracht uitgeverij Gideon ertoe om de serie ook in het Nederlands te vertalen. Eind 2024 verscheen deel 1, aan deel 2 (oorspronkelijk ”North! Or be eaten”) wordt inmiddels gewerkt door de vertaler, Monica van Bezooijen. Zij was ook degene die deze boekenserie bij de uitgever onder de aandacht bracht. Een kennis van haar –Lute-Geert Verdouw– bracht haar op het spoor van de serie, zo vertelde ze eind november in een podcast van uitgeverij Gideon.

beeld uit ”De verborgen juwelen van Anniera”

Vreemde wereld

Kort voor de verschijning van de eerste Wingfeather in het Nederlands, kwam uitgeverij Columbus met het eerste deel in een andere Amerikaanse, christelijke sagenserie. In ”De draak en de steen”, geschreven door Kathlyn Butler, neemt een draak Lily onverwacht mee naar een vreemde wereld. In het geheimzinnige Somnium Rijk ontmoet ze sprookjesfiguren over wie ze vaak fantaseerde en komen zelfs de fantasiedieren die ze al dagdromend verzon tot leven. Ze heeft hun bijzondere krachten hard nodig om te strijden tegen de kwade machten die haar willen beroven van het bijzondere juweel dat haar verdwenen vader aan haar naliet. Lily zou het liefst gewoon zichzelf blijven en terugkeren naar de gewone wereld, maar ze blijkt onmisbaar om het kwaad te verslaan.

De hoofdpersonen voeren een zware strijd tegen kwade machten

Daarmee raakt ”De draak en de steen” aan de thematiek in ”De verborgen juwelen van Anniera”: beide boeken spelen zich af in een mysterieuze wereld, de hoofdpersonen voeren een zware strijd tegen kwade machten en ze worden held tegen wil en dank.

Met name Andrew Peterson weet een geloofwaardige fantasiewereld neer te zetten. De drie „Igiby’s” en hun excentrieke opa Podo roepen het beeld op van de hobbits in de trilogie ”In de ban van de Ring” van J.R.R. Tolkien. Ze leven in een vreemde wereld met zijn eigen mores, attributen en woorden waarmee lezers zich desondanks kunnen identificeren. In de „twaps”, ondeugend ongedierte, herkennen lezers knaagdieren, terwijl de „totaten” onmiskenbaar het beeld oproepen van sappig maar onbestemd fruit.

De wereld die Kathlyn Butler in ”De draak en de steen” schetst, is heel anders en neigt meer naar een schimmenwereld op de grens van bewustzijn en onbewustzijn. Niet voor niets verwijst de naam Somnium naar het rijk der dromen. De herkenbaarheid schuilt daar vooral in de personages die Lily tegenkomt en de persoonlijke worstelingen die ze doormaakt.

Geloof is in beide series geen groot thema, maar was onmiskenbaar wel een inspiratiebron voor beide auteurs

Daarnaast snijdt het verhaal en passant bekende thema’s aan – van puberworstelingen tot verdriet en van eenzaamheid tot de kracht van verlossing. Geloof is in beide series geen groot thema, maar was onmiskenbaar wel een inspiratiebron voor beide auteurs. De boeken zijn wat dat betreft te vergelijken met bekende christelijke fantasyseries, zoals Lewis’ ”De kronieken van Narnia” en Tolkiens trilogie ”In de ban van de Ring”.

Grote thema’s

Net als deze grote namen uit de christelijke fantasy benutten de schrijvers van de twee nieuwe series de creatieve ruimte van het genre om grote thema’s zoals goed en kwaad en hoop te verkennen. De boodschap dat strijd vaak leidt tot een overwinning van het goede weerspiegelt het idee dat God de duivel (het kwaad) uiteindelijk zal overwinnen. Daarmee bieden de boeken ook toekomstperspectief, zonder te vervallen in een goedkoop eind goed, al goed.

Tegelijkertijd nodigen ze (jonge) lezers uit om na te denken over hun eigen keuzes. Want hoe blijf je trouw aan je overtuigingen in een vijandige wereld? Die vragen kunnen ook worden opgeworpen en beantwoord in andere genres, maar de grenzeloze fantasiewerelden bieden een bijna onbeperkte ruimte daarvoor.

De draak en de steen. The Dreamkeeper Saga deel 1, Katryn Butler; uitg. Columbus; 320 blz.; € 18,99;

De verborgen juwelen van Anniera. De Wingfeather Sage deel 1, Andrew Petersom; uitg. Gideon; 320 blz.; € 24,95