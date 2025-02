Uitzetten zonnepaneel op zonnig moment kan druk op net halveren

De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen zonnepanelen op hun dak laten installeren om hernieuwbare stroom op te wekken. Dat zorgt op zonnige dagen vaak voor piekmomenten in het aanbod van stroom terwijl het verbruik lager is, wat voor een overvol stroomnet zorgt. Met de proef wilden Stedin en Eneco nagaan of mensen bereid waren vrijwillig hun zonnepanelen af te schakelen tijdens zo’n piek, maar ook welk effect de financiële vergoeding had. Zo leveren ze namelijk geen zonnestroom aan het stroomnet.

Deelnemers werd tien keer gevraagd om hun zonnepanelen tijdelijk af te schakelen. Volgens Eneco en Stedin was de motivatie om dat te doen groot. De hoogte van de vergoeding, die bij de proef varieerde, had volgens de bedrijven weinig invloed op de resultaten. Ook maakte het niet veel uit op welke dag het verzoek kwam om zonnepanelen uit te schakelen.

Dat kan komen doordat de deelnemers aan deze proef vooral wilden bijdragen aan de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Een aantal deelnemers vond ook andere manieren om op piekmomenten de belasting van zonnepanelen op het stroomnet te verminderen, namelijk door juist op die momenten de zelf opgewekte stroom te gebruiken. Dat gebeurde bijvoorbeeld door juist op die momenten een elektrische auto op te laden.

Stedin en Eneco zeggen nog te onderzoeken of een financiële vergoeding voor het uitschakelen van zonnepanelen een goede oplossing is om de druk op het stroomnet te verminderen. Alle op het elektriciteitsnet aangesloten klanten betalen namelijk mee aan zo’n vergoeding via de nettarieven. De twee bedrijven willen met andere energieleveranciers vervolgonderzoek doen naar verbruik van stroom op momenten dat daar veel van wordt opgewekt, ook bij klanten die zelf geen zonnepanelen hebben.