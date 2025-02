Door Amazon verwijderd boek over transgenderisme weer in de webshop

Het gaat om het boek ”When Harry Became Sally” van de auteur Ryan T. Anderson, voorzitter van het Amerikaanse Ethics and Public Policy Center (EPPC).

Amazon bracht deze week een verklaring uit met de reden waarom het boek weer op de website te koop stond. „Collega-bedrijven zoals Walmart en Barnes & Noble bleven het boek nog wel verkopen. Daarnaast kregen we van klanten voortdurend vragen over ons besluit. Dit bracht ons ertoe om onze beslissing te heroverwegen. We kwamen tot de conclusie dat we destijds te streng waren.”

Hatelijk

Zeven jaar geleden kwam het boek uit. Drie jaar lang stond het op nummer één op twee boekenlijsten van Amazon. Kort nadat Joe Biden in 2021 president was geworden, werd het boek echter verwijderd, aldus EPPC op zijn website. Amazon besloot daartoe omdat deze uitgave „de lhbti-identiteit als een geestesziekte” zou neerzetten.

De republikeinse senator Tom Cotton vroeg Amazon daarop om de exacte „hatelijke passages” te laten zien die voor de webwinkel reden waren geweest om de publicatie van de website te halen. „Voor sommigen is het wellicht een schokkende verrassing, maar ze hebben nooit antwoord gegeven”, aldus Cotton.

„Amazon heeft mij nooit meegedeeld dat mijn boek verwijderd is”, reageerde auteur Ryan Anderson vlak na het eerste besluit van het bedrijf in 2021 in het Amerikaanse tijdschrift First Things. „Ook hebben vertegenwoordigers van het bedrijf niet gereageerd op onze vragen over deze handelwijze.”

Zakelijk

Robert A.J. Gagnon, hoogleraar nieuwtestamentische theologie aan Houston Baptist University, reageerde deze week op het bericht van Amazon. Hij acht het waarschijnlijk dat Amazon een [zakelijk](https://www.facebook.com/robert.a.gagnon.56) motief heeft voor de koerswijziging. „Amazonoprichter Jeff Bezos zag dat er een andere wind zou waaien na de verkiezingen. Vlak voor de inauguratie van Trump verwijderde Amazon uit zijn bedrijfsbeleid een verklaring waarin onder andere politieke steun werd toegezegd voor lhbti-personen en de Equality Act, die lhbti-discriminatie zou moeten bestrijden.”