Frontale aanval regering-Trump tegen wokebeleid Amerikaanse overheidskantoren

Hij eist nu publiek excuses van de Episcopaalse Kerk en van bisschop Mariann Budde, omdat zij „in naam van God” pleitte voor barmhartigheid jegens homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, kinderen van immigranten en illegale migranten.

Enkele uren nadat Trump de eed had afgelegd, nam hij op beide terreinen per decreet stevige maatregelen. Illegale immigranten maken geen schijn van kans meer op een gedoogd verblijf in de Verenigde Staten. Trump kondigde „de grootste deportatie van illegalen in de Amerikaanse geschiedenis” aan.

Even stellig was Trump maandag als het gaat om diversiteits- en transgenderbeleid. Tijdens zijn toespraak direct na de beëdiging zei hij dat de Amerikaanse overheid voortaan „slechts twee seksen kent: mannelijk en vrouwelijk”.

Voorkeursbehandeling

Later op de dag kondigde hij per decreet verschillende concrete maatregelen af. De regels die de regering Biden heeft gesteld voor transgenders noemde Trump vooral bedreigend voor vrouwen. Transgendermannen hebben daardoor toegang tot intieme ruimten die exclusief voor vrouwen moeten zijn. Hij schrijft: „Dit is verkeerd. Pogingen om de biologische realiteit van sekse uit te roeien, zijn fundamentele aanvallen om vrouwen van hun waardigheid, veiligheid en welzijn te beroven. Het uitwissen van sekse in taal en beleid heeft een ondermijnende impact, niet alleen op vrouwen, maar op de geldigheid van het hele Amerikaanse systeem.”

De regering-Trump wil „de rechten van vrouwen verdedigen en de vrijheid van geweten beschermen door duidelijke en nauwkeurige taal in beleid te gebruiken dat erkent dat vrouwen biologisch vrouwelijk zijn en mannen biologisch mannelijk”.

Websites van overheidsdiensten waarin het wokebeleid wordt gepromoot, staan sinds woensdagmiddag 17.00 uur op zwart

In een tweede decreet maakte Trump een einde aan de overheidsprogramma’s voor diversiteit en inclusiviteit. Gevolg van die programma’s is dat bijvoorbeeld lhbti’ers een voorkeursbehandeling krijgen bij sollicitaties bij de overheid. De honderden ambtenaren die bij deze projecten betrokken waren, zijn woensdag met verlof gestuurd. Zij mogen thuis afwachten welke ontslagvergoeding ze nog meekrijgen. De kantoren die belast waren met het stimuleren van het inclusiviteitsbeleid zijn woensdag gesloten. De websites van overheidsdiensten waarin het wokebeleid wordt gepromoot, staan sinds woensdagmiddag 17.00 uur op zwart.

In het persbericht dat het Witte Huis dinsdag hierover heeft uitgebracht staat dat het afgelopen is met deze „waanzin”. Voortaan zal bij sollicitaties alleen nog worden gekeken naar capaciteiten en competenties. Voorkeursbehandelingen van zwarte Amerikanen of lhbti’ers zijn niet langer aan de orde.

Ontslagen

Ook gaat een streep door het overheidsbeleid dat bedrijven die overheidsopdrachten willen, aan de regels voor inclusiviteit moeten voldoen. Dit was onder Biden gemeengoed geworden. „Elke man en vrouw moet de kans krijgen om zover te komen als hun inzet, initiatief en competentie hen brengt”, aldus de persverklaring van het Witte Huis nu.

Trump kondigde ook aan dat leidinggevenden bij de overheid die zich bijzonder hebben ingespannen voor het realiseren van het diversiteitsbeleid, zullen worden ontslagen. De baas van de Amerikaanse kustwacht, admiraal Linda Fagan is een van de eersten die om deze reden op straat zijn gezet. Zij zou te veel aandacht hebben gegeven aan het beleid van diversiteit en inclusie. De regering-Trump roept ambtenaren tevens op pogingen om inclusie en diversiteitsprogramma’s onder verhullende taal te handhaven, direct te rapporteren.