Tinnitus hoef je niet te accepteren

In deze week van het oorsuizen gaat redacteur Arno Lagendijk in gesprek met twee tinnitusdeskundigen. Dr. George is werkzaam in het Maastricht UMC+. „Bij tinnitus zijn de hersenen van slag, waarbij een slechter gehoor, slechter kunnen voelen en fysieke klachten alle drie een rol spelen.” Volgens George is er bij tinnitus niets mis met de hersenen, maar willen die het té goed doen. „Er zijn geen eenvoudige oplossingen om het brein weer tot rust te brengen. Het is een complex probleem. Tijdens ons onderzoek naar Deep Brain Stimulation merkten we dat de bedrading van de hersenen meer een warboel is dan een schakelschema. We hadden gehoopt dat we een soort schakelaartje zouden vinden.”

Desondanks is George wel hoopvol. De behandelingen die ze aanbieden leveren positieve resultaten op, vertelt hij in de podcast. Ook Nicole Bekhuis zegt dat er aan tinnitus echt wat te doen is. Toen zij het kreeg was de boodschap dat ze ermee moest leren leven. Maar daar was ze „te eigenwijs voor. Ik denk dat die eigenwijsheid en mijn doorzettingsvermogen mij enorm hebben geholpen in mijn proces. Een quick fix voor tinnitus bestaat niet. Ze hoorde in het begin drie tonen. Nu heeft ze nergens meer last van. Met een team aan therapeuten en deskundigen helpt ze mensen om te gaan met hun tinnitus en deze te verminderen. „Je hebt er zeker invloed op”, zegt ze. „In ontzettend veel gevallen is er wat aan te doen. Het vraagt wel om een aanpak op maat. Er is geen standaardoplossing.”

Naast deze twee deskundigen komen een aantal luisteraars die last hebben van tinnitus aan het woord.