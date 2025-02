Wiersma: Nu geen extra maatregelen geitenhouderij

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over dierziekten en ziekten die kunnen overspringen van dieren op mensen. Het deze week uitgekomen nieuwe RIVM-onderzoek naar het verband tussen longontstekingen en geitenhouderijen stond daarbij centraal. Het instituut deed opnieuw onderzoek en concludeerde dat de 1,5 miljoen mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen meer risico lopen op een longontsteking. Het is volgens het RIVM echter „moeilijk te bewijzen” dat bacteriën uit de geitenstallen de directe boosdoener zijn.

Minister van Volksgezondheid Fleur Agema heeft de Gezondheidsraad gevraagd zo mogelijk in het derde kwartaal advies uit te brengen. Een nieuw onderzoek komt er niet, benadrukte de bewindsvrouw.

BBB-leider Caroline van der Plas stelt dat het RIVM-onderzoek „met hangen en wurgen" een correlatie heeft aangetoond tussen longontstekingen en geitenhouderijen, maar geen oorzakelijk verband. Dat omwonenden van deze boerderijen vaker ziek worden kan dus ook toeval zijn, denkt zij. Dat geitenboeren er verantwoordelijk voor worden gehouden, vindt de voorvrouw van de boerenpartij "niet te filmen".

VVD-Kamerlid Thom van Campen vroeg naar de bereidheid om een spoedadvies te vragen en pleitte ervoor in de tussentijd een landelijk verbod in te stellen op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenstallen. Op dit moment is in negen provincies een zogeheten moratorium van kracht, ook wel geitenstop genoemd. Agema en Wiersma zijn op dit moment echter niet voor een landelijk moratorium.

Of de VVD doorzet en voor een eventuele motie hierover stemt, valt te bezien. Aan het einde van het debat herhaalde hij zijn voorstel niet, maar toonde hij zich positief over de beantwoording van het kabinet. Na het debat van donderdag volgt er nog een kort debat waarbij moties kunnen worden ingediend. Daar stemt de Tweede Kamer vervolgens over.