Protestantse kerk Rozendaal naar Geldersch Landschap & Kasteelen

De Sint-Augustinuskerk, aan de Oudegracht in Utrecht, is gewijd aan Augustinus van Hippo. De Sint-Augustinuskerk is een Waterstaatskerk in neoclassicistische stijl, ontworpen door Karel George Zocher (1797-1863) en gebouwd in 1839-1840 als eerste grote katholieke kerk in Utrecht sinds het herstel van de godsdienstvrijheid. beeld RD, Anton Dommerholt