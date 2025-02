Bouw appartementen op plek van vroegere kerk gereformeerde gemeente Kapelle-Biezelinge mag doorgaan, en ander plaatselijk kerknieuws

Gg Biezelinge

De bouw van 22 appartementen op de plek van het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) Kapelle-Biezelinge kan doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren tegen het herbestemmingsplan ongegrond verklaard.

Het kerkgebouw, dat dateert van 1952, is in 1997 omgebouwd tot feestlocatie nadat de gereformeerde gemeente een nieuwe kerk in gebruik had genomen. Het zalencentrum dat er was gevestigd –De HeyZon–beëindigde in 2022 zijn activiteiten. Het perceel, waarop ook een restaurant stond, is daarna verkocht. De nieuwe eigenaar wil de kerk slopen en daarna twee losstaande appartementengebouwen realiseren met in totaal 22 woningen.

Een buurtbewoonster tekende bezwaar aan tegen het bestemmingsplan voor de appartementen. Zij vreest een ernstige aantasting van de privacy en een verslechtering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Volgens de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is in het bestemmingsplan voldoende rekening gehouden met de aangedragen punten.

Beeld gestolen in Haarlem

In het stadsdeel Schalkwijk in Haarlem is een kunstwerk gestolen uit de tuin van de rooms-katholieke kerk De Moeder van de Verlosser. Het beeld ”De Mystieke Roos”, zo'n 70 centimeter hoog en 50 centimeter breed, heeft meerdere lagen die de moederschoot en de Verlosser symboliseren, passend bij de naam van de kerk. Het beeld heeft er 57 jaar gestaan, sinds de schenking door kunstenaar Cornelis Borst. Het is geheel van staal, maar heeft een bronzen uitstraling. Vermoed wordt dat dat laatste mogelijk daders heeft aangetrokken. Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan.

Ooievaarsnest Randwijk

In het Betuwse dorp Randwijk is zaterdag met behulp van een hoogwerker een ooievaarsnest van het dak van de hervormde kerk verwijderd. Een ooievaarspaar had zich op een schoorsteen van het kerkgebouw genesteld nadat vorig jaar zijn eerdere nest op een paal in de uiterwaarden door stormwind was vernietigd. De kerk is een rijksmonument. In overleg met de Monumentenwacht besloten de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente het nieuwe nest weg te laten halen. Gevreesd werd voor vervuiling van de omgeving en voor beschadiging van de leien op het dak door uitwerpselen van de ooievaars. De vogels hebben nu nog de gelegenheid op een andere plek in de omgeving tijdig weer een nest te bouwen voordat in maart het broedseizoen begint.

Kerk VEG Nijverdal sluit

De vrije evangelische gemeente (VEG) Nijverdal heft zichzelf per 1 september 2026 op. Dat meldde dagblad Tubantia onlangs. De oorzaak van de sluiting is een blijvend teruglopend ledental en het meer en meer ontbreken van vrijwilligers. Wat er met de kerk aan de Grotestraat en de bijbehorende gebouwen, zoals de kosterswoning en zalencentrum ’t Visnet, gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De gemeente is ruim een eeuw oud en was in Nederland ooit de grootste gemeente van dit kerkverband. De predikant van de Nijverdalse gemeente, ds. L. van Weijen, gaat per 1 april 2025 met emeritaat. De kerkenraad verwacht dat de meeste leden zullen overgaan naar de protestantse gemeente Nijverdal.

Oude Mattheüs Eibergen

De protestantse dorpskerk in Eibergen, De Oude Mattheüs, wordt eigendom van de lokale Stichting Behoud De Oude Mattheüs, die ook het beheer van het kerkgebouw gaat uitvoeren. Het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken en het bestuur van de stichting hebben daarvoor de koopovereenkomst getekend.

De protestantse dorpskerk in Eibergen, De Oude Mattheüs. beeld Sjaak Verboom

De protestantse gemeente verkoopt de kerk omdat ze volgens een verklaring „in de komende jaren niet meer aan de praktische verplichtingen kan voldoen om de kerk in stand te houden”. Het ledenbestand krimpt en vergrijst. Dat vraagt om een andere inzet van de beschikbare vrijwilligers. De kerkelijke taken, zoals het omzien naar elkaar, hebben daarbij de voorkeur, aldus de kerkenraad.

De kerk wordt voor één euro overgedragen, samen met de onderhoudsvoorziening van 195.000 euro, zodat beheer en onderhoud gecontinueerd kunnen worden. De ‘winst’ voor de protestantse gemeente is dat ze geen onderhoudsverplichtingen met bijbehorende jaarlijkse kosten meer heeft.

De Oude Mattheüs, gebouwd rond 1500, is een rijksmonument. De stichting wil de kerk omvormen tot het culturele hart van Eibergen. Erfgoed, kunst, muziek en cultuur komen samen in onder meer tentoonstellingen, activiteiten, theatervoorstellingen en concerten. Op zon- en feestdagen behoudt de kerk haar kerkelijke functie. Daarvoor huurt de protestantse gemeente het kerkgebouw van de stichting.