Mirjam Lukasse: We wilden de Westerkerk behouden voor Goes 

Dat Lukasse ooit beheerder van de Westerkerk zou worden, had ze nooit kunnen bedenken. Het gebouw was bijna een eeuw lang eigendom van de gereformeerde kerk. Zelf is ze al haar hele leven lid van de Gereformeerde Gemeenten.

Vijftien jaar geleden was de plaatselijke gereformeerde kerk zo geslonken dat het pand overbodig werd. Een projectontwikkelaar had plannen om er een moskee of appartementengebouw te maken.

Dat was tegen het zere been van H.W. Thielen-Smit, een bejaarde dame die daar jarenlang gekerkt had en er organiste was geweest. De vrouw kocht de kerk en de familie Lukasse de aanpalende consistorie.

Interieur. beeld Dirk-Jan Gjeltema

De aankoop van het bijzondere gebouw ging niet zonder gedenkwaardige momenten. Een afspraak met de betrokken makelaar in het midden des lands bleek, toen ze daar eenmaal aankwamen, niet door te gaan. Mirjam, haar man Bram, mevrouw Thielen en een bevriende makelaar keerden onverrichter zake naar huis. „Halverwege de terugreis wees de makelaar naar buiten: „Dit is het hoofdkantoor van de projectontwikkelaar die de Westerkerk in beheer heeft.” Ik zei: „We draaien nu om en rijden daarheen.” „Dat heeft geen zin”, zei de makelaar. „Je hebt toch geen afspraak?” Maar ik was ervan overtuigd dat we dit moesten proberen. Eenmaal bij het hoofdkantoor raakten we in gesprek met de directeur. Aan het einde van de middag was de kerk van ons.”

Er volgde een enorm restauratieproject, waarvan de laatste werkzaamheden pas vorig jaar zijn afgerond. „De voorgevel was bijvoorbeeld verzakt; alleen dat al kostte een halfjaar om te herstellen. Ook de koperen toren vergde veel werk. Het kostte al met al veel gebed, tijd, geld en energie om de restauratie te voltooien.”

Samen met Mirjam Lukasse zette mevrouw Thielen een stichting op. Lukasse werd beheerder. „Wij hadden de sterke overtuiging dat de kerk moest blijven bestaan. Al lag dat hier en daar best gevoelig. Want wat moeten twee vrouwen nu met een kerk? We hadden er in het begin ook niet echt een plan mee. Het doel was vooral om dit godshuis te bewaren voor de stad Goes.”

Nu woont Lukasse al vijftien jaar in de consistorie achter de kerk. Eerst met man en kinderen, maar sinds het overlijden van haar man alleen.

De Westerkerk in Goes. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Ze is behoorlijk druk met het werk voor de kerk. Zo zit op kerstavond, tweede kerstdag en tweede paasdag het gebouw vol. „Ook het maandelijkse zanguurtje trekt veel publiek. Rond Kerst en Pasen maken scholen voor hun vieringen ook graag gebruik van de kerk.”

Omdat de Westerkerk niet aan een kerkgenootschap is verbonden, komt er een breed publiek naar de bijeenkomsten die Lukasse organiseert. Daar probeert ze zo veel mogelijk rekening mee te houden. „Zingen op hele of halve noten maakt niet uit. De meditatie duurt vijf minuten en de bijeenkomst maar een klein uurtje. Dat is lang zat voor mensen die misschien helemaal niet gewend zijn om naar de kerk te gaan.”

Een aantal jaren geleden kwam Lukasse op het idee om op Koningsdag een aubade bij de kerk te houden. Die werd namelijk nergens anders meer georganiseerd in Goes. „Vanaf het begin was dat een succes. Maar het was de eerste keer wel spannend. Want je zult maar op het bordes staan met alleen de burgemeester.”

Als gezin maken ze ook gebruik van de Westerkerk. Bijvoorbeeld toen Lukasses dochter haar 21-diner hield. Ook zijn twee dochters vanuit de kerk getrouwd. „De begrafenisdienst van mijn man Bram hebben we er eveneens gehouden. Dat was, ondanks het verdriet, toch heel fijn.”

Het kan haar nog steeds verwonderen hoe de kerk een plek heeft gekregen in haar eigen leven en in de gemeente Goes. „In de tijd dat we het gebouw kochten, las ik in Haggaï de tekst: „Bouwt dit huis, en Ik zal een welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt worden, zegt de Heere.” Dat is uitgekomen. We hebben in de afgelopen jaren de zegen van de Heere ervaren.”

